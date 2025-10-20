IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

Популярни приложения, сред които Snapchat, претърпяха глобален срив

Сривът е засегнал още банкови услуги и телефонни компании

20.10.2025 | 12:14 ч.
Много от най-големите приложения и уебсайтове в света внезапно спряха да работят. Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo и Canva страдаха от проблеми, според уебсайта за проследяване Down Detector.

Проблемите започнаха около 8 часа сутринта във Великобритания или полунощ тихоокеанско време.

Други приложения със съобщени прекъсвания включват банковите услуги Lloyds и Halifax, телефонните компании EE и Vodafone, видеоиграта Fortnite и приложението за видео чат Zoom.

Проблемите изглежда са свързани с проблем в Amazon Web Services (AWS), която предлага инфраструктура, която е в основата на голяма част от съвременния интернет.

Компанията е наблюдавала "повишени нива на грешки“ и забавяния с "множество AWS услуги“, се казва на страницата за състоянието на услугите, съобщава The Independent.

Amazon Web Services предоставя множество услуги за интернет инфраструктура, които позволяват на компаниите да наемат компютри и сървъри, за да стартират своите приложения и уебсайтове. Поради това, всякакви проблеми в AWS могат бързо да засегнат голяма част от останалата част от интернет, като доведат до срив на уебсайтове, които може да нямат видима връзка със самия Amazon.

