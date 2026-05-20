Реалистична ли прогнозата на Мъск за бъдещето на безпилотните коли?

Илон Мъск казва, че 90% от шофирането ще бъде автономно след десетилетие. Ето защо това е малко вероятно.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск прогнозира, че автономните автомобили биха могли да доминират по пътищата само след пет години, но както при всичките му оптимистични изявления, те не бива да се приемат твърде буквално.

"След пет години и със сигурност след 10 години... вероятно 90% от всички изминати разстояния ще бъдат управлявани от изкуствен интелект в автономна кола", каза милиардерът тази седмица на Международната среща на върха за интелигентна мобилност Samson в Тел Авив. "Така че в огромното си значение ще бъде доста нишово нещо след 10 години да шофирате собствената си кола."

Със сигурност е постигнат голям напредък в автономното шофиране, откакто изкуственият интелект се ускори през 2022 г. Но има огромни пречки пред технологията да стане масова по пътищата толкова скоро.

Tesla изтегли над 200 000 превозни средства в Съединените щати поради проблеми с изображенията от камерите за задно виждане, което може да увеличи риска от катастрофи, според Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA).

Други компании не се справят много по-добре. Waymo изтегли около 3800 роботизирани превозни средства в САЩ, след като установи, че колата може да навлезе в наводнени пътища с висока скорост.

Защо прогнозата на Мъск е малко вероятна

Вицепрезидентът на автомобилния екип на Nvidia Али Кани каза пред Euronews Next през януари, че в прогнозирания от Мъск период от пет до десет години едно от основните предизвикателства за автономните превозни средства ще бъдат "сценарии с дълга опашка" - неочаквани ситуации, с които системите не са се сблъсквали преди.

Такъв инцидент се случи миналата година, когато услугата за роботизирани превозни средства Waymo беше спряна с часове, тъй като превозните средства се затрудняваха да разчетат неизправни стоп-сигнали на фона на прекъсване на електрозахранването в Сан Франциско. След това тези в безпилотните превозни средства се озоваха заседнали на затъмнени светофари.

Дори ако напълно автономните превозни средства се появят на пътищата, те няма да станат масови и ще се сблъскат с трудности.

Не очаквайте напълно безпилотния свят преди средата на 30-те години на миналия век, а дори и тогава той ще бъде неравномерен и концентриран в специфични пазари и случаи на употреба, според доклад на Световния икономически форум от 2025 г.

Пълната автономност в личните превозни средства няма да стане масова до 2035 г., установява докладът, добавяйки, че тя все още ще бъде нишова функция само в 4% от новите автомобили. Най-близкото до "масовата" автономност ще бъде в роботите и автономните камиони.

Частично автономното шофиране обаче вече е по нашите пътища

Шофирането от ниво 2+, което означава, че водачът все още е отговорен за наблюдението на средата на шофиране, но превозното средство може да управлява, спира и ускорява, е по-широко разпространено в момента.

Вече се обявяват изпитания в големи европейски градове, включително Лондон, въпреки че срокът за пълно регулаторно одобрение зависи от това колко добре системите се представят в реални условия.

Ускорението на автономното шофиране

В момента Европа позволява универсално системи от ниво 2 и вече е одобрила ниво 3 за контролирани условия. Но това не идва без своите предизвикателства, които са до голяма степен свързани с регулациите.

Някои щати в САЩ и Китай обаче се надпреварват с роботизираните таксита. Ниво 4 е оперативно в роботизираните таксита, което означава, че превозното средство работи напълно автономно при определени условия и хората не е необходимо да са готови да се включат.

Очаква се Китай да приеме по-високи нива на автоматизация най-бързо, водени от потребителския апетит и силните местни производители, според доклада на Световния икономически форум.

Но автономността от ниво 5 (напълно без шофьор при всякакви условия) изрично "не е на хоризонта в момента", се казва в доклад на Международната агенция по енергетика.

Докладът прогнозира, че глобалният флот от роботизирани таксита ще нарасне до някъде между 700 000 и 3 милиона превозни средства до 2035 г., концентрирани в 40–80 града.

Въпреки че прогнозата на Мъск може да е малко прекалено оптимистична, все още е вероятно да видим разширяването на роботизираните таксита, наред с човешките шофьори.

