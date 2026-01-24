Какви са плюсовете и минусите на социалните мрежи?

В съвременния свят като потребители лесно можем да бъдем управлявани и манипулирани. Алгоритмите в мобилните ни устройства събират данни, влияят на рекламите.

"Колкото повече време прекарваме онлайн, толкова по-вероятно е ние да се занимаваме със съдържание, което ни харесва, предизвиква емоции. Най-голямата сила на алгоритмите е в това да ни разказват истории, които ние искаме да чуем", каза експертът по киберсигурност Петър Кънчев в съботното издание на "България сутрин".

Мненията, които имаме за света, се влияят от това, което виждаме в социалните мрежи.

Как работят алгоритмите

"Преживявайки в социалните мрежи каквото и да било, ние харесваме разни неща, коментираме, реагираме, т.е. получават информация какво ни харесва, възмущава. Така са направени, че да ни показват все по-емоционално съдържание. Проблемът е, че създават т.нар. ехо камери - колкото повече се занимаваме с едно съдържание, толкова повече ще получаваме", обясни Кънчев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му част от това е целенасочена пропаганда, но част от това, което виждаме в социалните мрежи е просто, защото така работят алгоритмите.

"Трябва да вкараме малко усилие. Ако използваме социални мрежи, трябва да приемем алгоритмите. Взаимодействието ни с всяко съдържание се записва колко време сме били там, харесали ли сме, коментирали ли сме. Споделянето също е от значение. Текстът ще бъде прочетен и това ще бъде вкарано в нашия психологически профил", подчерта експертът по киберсигурност.

Ползите от социалните мрежи

"Социалните мрежи могат да бъдат и полезни за обществото. Например за гражданска активност, за популяризиране на идеи, за намиране на съмишленици за каузи. Ако разрешим на някое приложение да използва микрофона, може би ще слуша и анализира тази информация. Важно е поведението ни в интернет", посочи Кънчев.

Според него фирмите трябва да инвестират повече в цялостна политика за сигурност. Медийната грамотност също е много важна.

"Работя и с МОН, и с различни училища. Добрият учител не чака образователната реформа. Младите поколения добре се справят", обобщи още Кънчев.

