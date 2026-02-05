Как „новият космос“ променя бизнеса и технологиите – тази вечер във “Футуризъм” по Bloomberg TV Bulgaria

Какво представлява т.нар. „нов космос“, как се допълват различните типове космически мисии и какъв е потенциалът на България да участва активно в глобалната космическа икономика – на тези и други ключови въпроси отговаря технологичният директор на EnduroSat д-р Виктор Данчев в предаването „Футуризъм“ с водещ Антон Груев по Bloomberg TV Bulgaria.

В разговора д-р Данчев коментира трансформацията на космическата индустрия през последното десетилетие, навлизането на частния сектор и ролята на по-малките и гъвкави компании в развитието на сателитните технологии. Той обяснява защо надеждността остава водещ фактор при избора на хардуер и защо дори днес космическите компании често използват компоненти, разработени преди десетилетия.

Според него една от най-големите промени в сектора е драстичното поевтиняване на достъпа до полезни данни от Космоса.

„Цената на полезни данни за гигабайт беше хиляди долари. В днешно време тя е спаднала до няколкостотин долара. Дори с предишното ни поколение сателити успяхме да смъкнем тази цена до около 50 долара на гигабайт за нашите мисии, а със сегашното ни поколение искаме да стигнем до 1 долар на гигабайт“, посочва д-р Данчев.

В интервюто той акцентира и върху възможностите пред българските компании да се включат в новата космическа икономика чрез разработка на технологии, данни и услуги с глобално приложение, както и върху необходимостта от дългосрочна визия и устойчиви инвестиции в сектора.

