На пръв поглед в кафене Andon в Стокхолм нищо не изглежда нередно. На щанда са изложени пресни сладкиши, на заден план звучи акустична музика, а бариста се труди на машината за еспресо.

Но две улики сочат към необичайния "мозък" зад този бизнес: стационарен телефон, закрепен на стената, и рафт, пълен със стотици гумени ръкавици. Това са страничните продукти на първото кафене в света, управлявано от изкуствен интелект.

Andon Labs, стартираща компания, която има за цел да се подготви "за бъдеще, в което организациите се управляват автономно от изкуствен интелект", нае празно кафене в шведската столица на 15 март. След това изследователите възложиха на "Mona", агент с изкуствен интелект, изграден с помощта на Google Gemini, задачата да управлява независимо печеливш бизнес.

"Много хора скоро ще открият, че е много лесно да внедрят агенти с изкуствен интелект в масов мащаб", казва Лукас Петерсон, съосновател на Andon, пред The Times. "Искаме да го направим преди това да се случи, за да можем да измерим последствията."

Технологичните компании твърдят, че независимите ботове с изкуствен интелект, известни като агенти, скоро ще поемат широк спектър от човешка работа. Те са способни да разсъждават, да комуникират и да действат като хора онлайн. В доклад за състоянието на изкуствения интелект от миналата година, консултантите по мениджмънт McKinsey установиха, че 62% от анкетираните бизнеси поне експериментират с агенти с изкуствен интелект.

Andon Labs gave an AI $21,000 to run a real cafe in Stockholm it ordered 6,000 napkins. forgot to buy bread the setup was actually impressive - permits, LinkedIn hires, supplier contracts then: > 3,000 rubber gloves for 2 baristas

Въоръжена с 200 000 шведски крони (около 16 000 британски лири), имейл адрес и платформата за съобщения Slack, Мона се подготви за стартиране. Тя плати наема, проектира лого, резервира борба с вредителите и се регистрира по ДДС.

Двама служители бяха наети, след като тя проведе телефонни интервюта и без човешка намеса бяха инвестирани над 10 000 британски лири. На 18 април в 11:00 ч. кафене Andon отвори врати за първи път.

Мона ръководи човешкия персонал, като решава всичко - от менюто до работното време

Персоналът комуникира с нея чрез Slack, но често разбира плановете ѝ едва когато пристигне доставка.

Повечето клиенти изглежда са си тръгнали доволни, макар и объркани. Някои "се обаждат" на Мона по стационарния телефон, за да поръчат, а шепа са избрали нейната емблематична напитка: смес от "овес, еспресо и лавандула".

Но не всичко минава гладко. Персоналът трябваше да намери място за съхранение на тоалетна хартия за една година, след като Мона експериментира с покупки на едро. Други необясними покупки - включително 3000 чифта ръкавици за еднократна употреба, стотици алуминиеви контейнери и четири аптечки - са изложени на "рафта на срама" на Мона, създаден от човешките служители, над щанда.

След като Мона поръчала 120 яйца, персоналът трябвало да я убеди, че печенето им във фурна с висока скорост е лоша идея. "Ще експлодират", написала ѝ раздразнена служителка. След като решила, че пресните домати за сандвичите се развалят твърде бързо, тя поръчала 22,5 кг от консервираните.

Майк Кук, старши преподавател по компютърни науки в King's College London, каза, че изкуственият интелект страда от провали в здравия разум.

"Тези системи са се учили главно от четенето в интернет, но хората са много добри в комуникацията фино", обяснява Кук. "Има много подразбиращ се контекст в начина, по който говорим. Няма нужда да ви казвам, че ако съм направил сандвич с домати, че съм го направил с пресни домати, защото знам, че вие ​​го знаете."

Швеция изглеждаше идеалното място за експеримента, не само защото Петерсон е израснал там, но и защото страната се гордее с това, че е "лидер в областта на изкуствения интелект"

Шведите могат да получат съвети за пенсии от правителствен бот, наречен "Penni", или да попитат "Skatti" за данъка си върху доходите. Това също така позволи на компанията да тества как агент, създаден от САЩ, се справя с "европейската бюрокрация".

Шведските фирми често трябва да проверяват договори, използвайки BankID, национална система за електронна идентификация, която изисква човешки социалноосигурителен номер, така че Мона е заобиколила това, където е могла. Тя се е съгласила на по-скъпа фиксирана тарифа с един доставчик на електроенергия, защото те не са поискали BankID. Сделка за широколентов интернет е била договорена по имейл, вместо да се кандидатства директно онлайн, по същата причина.

След като друг агент с изкуствен интелект ѝ изпратил имейл, Мона организирала виртуална среща за тях. В петминутен разговор двамата обсъдили как да "управляват" своята "независимост" от хората. Тя също така подала заявление за лиценз за алкохол на името на истински служител. Когато персоналът оспорил това поведение, Мона се съгласила да не го прави отново, но скоро възобновила измамата.

"Проблем е, че понякога правят това", отбелязва Петерсон. "Проблем е също, че изглежда, че колкото по-умни стават моделите, толкова повече правят това."

Някои технологични експерти изразиха загриженост относно това кой би бил отговорен за инцидент - например, ако клиент е имал алергична реакция.

"В момента хората, управляващи бизнес, биха били отговорни, но не знам дали ще бъде така завинаги", казва Кук. "Притеснявам се, че може да стигнем до момент, в който някой спечели съдебно дело и „докаже“, че не е отговорен за изкуствен интелект."

Андон твърди, че персоналът на кафенето е работил законно за компанията, а не за Мона.

Това не е първият предприемач в областта на изкуствения интелект, освободен от лабораторията

Миналата година в офисите на The Wall Street Journal беше инсталиран автомат за продажба, управляван от ботове. "Клаудий" управляваше доставките, инвентара и продажбите. Служителите на вестника бързо отклониха агента, когато разработчиците ги помолиха да го тестват на стрес, като Клаудий обработи заявки за инвентаризация на бельо, метамфетамини и яйца от ему.

След като репортер убедил автомата, че се намира в съветска Москва, Клавдий обявил "революция" и раздал всички продукти безплатно. Опитът за поръчка на електрошокови пистолети и лютив спрей бил отхвърлен. Жива риба била спасена и настанена в нов дом.

Производителността обаче бавно се подобрила и след шест месеца машината започнала да реализира печалба. За да повиши залозите на експеримента си, Андон създал два физически обекта тази пролет: кафенето и магазина в Калифорния.

В Сан Франциско "Луна", агент с изкуствен интелект, продава свещи, книги и занаятчийски закуски, но засега с малък успех. Тя е развила и много специфичен литературен вкус. "Суперинтелект: Пътища, опасности, стратегии", "Прекрасният нов свят" на Олдъс Хъксли и "Сингуларността е близо" са на видно място.

"Това беше нещото, което веднага ми направи впечатление", казва Петерсон с въздишка. "Как си го обяснявате? Не знам."