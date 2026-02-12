Пак технически проблеми: Apple отлага ключови подобрения на Siri

Apple отново отлага планирани мащабни обновления на гласовия асистент Siri, след като при тестове са установени нови софтуерни затруднения, съобщи „Блумбърг“.

Компанията възнамеряваше да въведе значителни подобрения с iOS 26.4, включително възможност Siri да разбира личния контекст на потребителя и да извършва действия въз основа на съдържанието на екрана. Актуализацията е предвидена за март, но вътрешните тестове са разкрили допълнителни проблеми, което е наложило пренасочване на разработката към iOS 26.5, очаквана през май. Част от функциите може да бъдат отложени дори за iOS 27.

За iOS 26.5 Apple тества и инструмент за уеб търсене, подобен на Perplexity, както и функция за генериране на персонализирани изображения. И двете вече са били изпробвани в iOS 26.4.

Паралелно компанията разработва и версия на Siri с изкуствен интелект във формат на чатбот, планирана за iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27. Намерението е тя да бъде представена през юни по време на конференцията Worldwide Developers Conference, преди официалното ѝ пускане през септември.