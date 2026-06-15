Саундтракът на лятото: безжични слушалки Huawei с 50% отстъпка за втори чифт в A1

Лятото има свой собствен ритъм – повече време навън, повече пътувания, повече музика в движение. От сутрешното кафе и тренировката в парка до дългия път към морето – добрите слушалки вече не са просто аксесоар, а част от ежедневието. А1 предлага избрани модели Huawei в брой и на лизинг, като при покупка на втори чифт отстъпката е 50% от цената в брой на модела с по-ниска стойност – идеален вариант за споделено лято или подарък.

Сред предложенията са модели за активното ежедневие, пътуване, спорт, работа и премиум аудио изживяване. Всички устройства са съвместими и с iOS, и с Android.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC са създадени за хора, които прекарват деня си в движение. Слушалките предлагат до 50 часа слушане с кутийката за зареждане и до 4 часа работа само след 10 минути зареждане – практично решение за пътувания, градски уикенди и дълги дни навън. Трите режима на активно шумопотискане (ANC) помагат шумът от метрото, кафенето или офиса да остане на заден план, а Bluetooth 5.4 осигурява стабилна връзка и синхрон между звук и картина – особено полезно при видеа и гейминг. Моделът е лек, ергономичен и с IP54 защита от прах и водни пръски – подходящ както за разходки и спорт, така и за ежедневието.

Huawei FreeBuds 7i комбинират интелигентно динамично ANC 4.0, 360° пространствен звук и силен фокус върху разговорите. Системата с три микрофона и микрофон с костна проводимост поддържа гласа ясен дори в шумна среда или при вятър, което ги прави удобни за разговори по време на път, работа или разходка в града. 11-милиметровият четиримагнитен говорител доставя плътен и балансиран звук, а до 35 часа слушане и бързо зареждане ги превръщат в практичен спътник за активното ежедневие. Моделът поддържа и свързаност с две устройства едновременно – удобно при превключване между телефон и лаптоп.

Huawei FreeClip 2 са open-ear слушалки с ефирен дизайн, създадени за хора, които искат качествен звук и повече комфорт при целодневно носене. Те са особено подходящи за разходки, колоездене, работа от различни места или динамичен градски живот. Моделът предлага адаптивна сила на звука и подобряване на гласа, както и кристално ясни разговори с шумопотискане. До 9 часа слушане с едно зареждане и до 38 часа с кутийката дават свобода да ги използвате през целия ден, а IP57 защитата от вода и пот ги прави подходящи и за тренировки през лятото. Отличават се и с управление чрез жестове и движения на главата, както и свързаност с две устройства.

За потребителите, които търсят премиум аудио изживяване, Huawei FreeBuds Pro 5 поставят фокуса върху звука и интелигентното шумопотискане. Моделът използва двуядрено AI шумопотискане и акустична система с двоен говорител, която комбинира мощен бас и изключително чисти високи честоти. Безжичното предаване без загуби с до 2.3 Mbps и пространственото аудио създават усещане за истинско потапяне в музиката, филмите и гейминга. FreeBuds Pro 5 са проектирани и с внимание към комфорта – ергономично прилягане и IP57 защита от прах и вода за по-спокойно използване в ежедневието.

Всички модели Huawei слушалки от кампанията могат да бъдат открити в магазините на A1 и онлайн на a1.bg, като с до 50% отстъпка за втори чифт лятото звучи още по-добре – независимо дали е със саундтрак за плажа, тренировка, пътешествие или просто любимия плейлист в града.