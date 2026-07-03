Ударът по Киевско-Печерска лавра е бил инсцениран от Украйна?

Проруски настроени потребители в социалните мрежи разпространиха фалшиви изображения, за които твърдят, че доказват предварителна подготовка на снимки за заснемането на удар по едно от най-важните религиозни места в Украйна, а именно Киевско-Печерска лавра.
В публикациите се твърди, че присъствието на снимачни екипи по близките покриви показва, че нападението срещу Киево-Печерската лавра е било инсценирано от Украйна.
Манастирският комплекс беше ударен между 14 и 15 юни, когато Русия изстреля залп от дронове и ракети по украинската столица Киев, припомня Euronews.
Властите съобщиха, че петима души са загинали, а жилищни райони са били засегнати, след като ракети удариха и повредиха както манастирския комплекс (включен в списъка на ЮНЕСКО), така и филмовото студио "Олександър Довженко“.
Основан през XI век, този обширен комплекс от манастири и църкви е едно от най-значимите православно-християнски средища в Украйна.
Видеоклип, показващ последиците от удара и публикуван от украинския премиер Юлия Свириденко, запечата как Успенската катедрала гори в пламъци.
След удара руските власти заявиха, че отговорността за него носи Украйна и че катедралата е била повредена от ракета Patriot американско производство.
Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) June 14, 2026
A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD
Инсценирана атака?
Някои потребители в социалните мрежи също твърдяха в публикации в X, Facebook и TikTok, че атаката е инсценирана от украинци, като придружаваха твърденията си с две снимки.
На едната се виждат двама мъже, които поставят статив на покрив и го насочват към катедралата. Втората снимка уж показваше мъж, който снима последиците от удара, докато покривът е обхванат от пламъци.
"The Cube“, екипът на Euronews за проверка на факти, откри такива публикации на немски и гръцки език. Те събраха общо над 11 хиляди преглеждания в различните платформи, като в тях се отправяха обвинения, че операторите са знаели за удара предварително.
"Заснемането на бомбардировки в Украйна е забранено. Въпреки това, точно в тази нощ фотографи с професионална техника се оказаха на покривите на сгради в съседство с Лаврата в Киев“, се твърдеше в една от публикациите.
"The Cube“ анализира и двете изображения с помощта на инструмента на OpenAI за проверка на изображения, който откри вграден във всеки файл воден знак SynthID.
SynthID е невидим дигитален воден знак, добавен към изображения, генерирани от моделите за генериране на изображения на OpenAI, което позволява те да бъдат идентифицирани дори след споделяне онлайн.
Изображенията съдържат и визуални неточности. Те изобразяват покрива на катедралата като зелен, докато проверени изображения на комплекса показват, че е кафяв (с някои зелени покриви, принадлежащи на други сгради наблизо).
Службата за сигурност на Украйна (СБУ) заяви, че Русия е отговорна за атаката, която според нея е причинена от безпилотен летателен апарат "Геран-2“.
Не се появиха доказателства в подкрепа на твърденията, че атаката е била инсценирана или че украинските фотографи са знаели предварително за нея.
Украинският президент Володимир Зеленски определи атаката като "едно от най-сериозните престъпления на Русия срещу християнската култура до момента“, докато министърът на външните работи Андрий Сибига също обяви, че Украйна ще започне процедури в рамките на ЮНЕСКО и "други международни механизми“, за да изисква отговор от "руски терористи“.
Френският президент Еманюел Макрон също коментира в X, че "точно както и агресивната война, която Русия води срещу Украйна от повече от четири години, нищо не оправдава това нападение срещу нашето общочовешко наследство“.
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