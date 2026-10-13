Джобно кино и ретро чар: Предимствата на новия iPhone Duo

Най-новото попълнение на Apple iPhone Duo предизвика огромен интерес още с представянето си, макар сгъваемите смартфони вече да са добре познати на пазара.

iPhone Duo осигурява повече пространство за филми, снимки и приложения, а възможността устройството да се използва в различни положения добавя удобства, които лесно намират място във всекидневието.

Лично джобно кино

По-големият екран позволява две приложения - например видео и чат, да се използват едновременно, без постоянно превключване между аповете.

Полуотворен върху масата, Duo може да стои самостоятелно за гледане на съдържание или видеоразговор. Това го прави удобен спътник при пътуване, в обедната почивка или за любимия сериал вечер.

Общата снимка вече наистина е обща

Всеки познава момента, в който някой остава зад обектива и пропуска груповата снимка. При iPhone Duo функцията Smart Take разпознава кога всички са готови и заснема кадъра автоматично, така че и фотографът да се включи. Външният екран пък позволява на хората пред камерата да виждат изображението в реално време и да нагласят позата си.

Съвременна музика с ретро усещане

Сред най-любопитните идеи около телефона е Duo-Man - приложение, разработено от независимия създател Видит Бхаргава. То пресъздава класическия Walkman: отварянето на телефона служи за избор на музика и „поставяне“ на дигитална касета, а затварянето стартира слушането. Автентични щракания и шумове, записани от истински касетофон, допълват преживяването. Тази идея показва как сгъваемият дизайн може да върне и малките ритуали около слушането на музика.

Тръпката от новия телефон

Новият модел телефон на Apple се отличава с плавни анимации и преходи между двата екрана, а отраженията върху дисплея са значително намалени. Нова функция за потребителите на iPhone е възможността да запазват две отворени приложения като двойка и да ги отварят отново в същото разположение.

Според дизайнерския екип на Apple формата е вдъхновена и от класическия джобен бележник. Познатият жест на отваряне дава достъп до по-просторен екран, който след това отново се прибира в компактно устройство. Телефонът връща любопитството към самото устройство, а Шампионът дава шанс да откриете всичко това със собствен iPhone Duo.