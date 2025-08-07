В капан за вълци бе отровен египетски лешояд

Мъж заложил капан за вълци, като поръсил с отрова труп на крава. Но вместо вълк умъртвил египетски лешояд, който е световно застрашен вид.

Мъжът е от района на село Храстово, община Крумовград.

Води се разследване по случая, след като на 1 август предавател на една от проследяваните птици на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е подал сигнал за проблем, съобщи NOVA.

Екип на организацията, придружен от специално обучено куче за търсене на отрови, открил трупа на женски лешояд с данни за отравяне. При претърсване на мястото е намерена мъртва крава, използвана като отровна примамка за вълци. Местен жител признал пред екипа, че е наръсил кравата с отрова.

Незабавно е подаден сигнал на телефон 112. На място пристигнали екипи на полицията в Крумовград и ветеринарни лекари от Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали. Взети са проби от трупа на лешояда и кравата, които ще бъдат анализирани за установяване на вида отрова. Примамката е загробена от представители на общината.

Мъжкият не може да отгледа сам малкото

Загиналата птица е част от гнездяща двойка с едно малко на двумесечна възраст. Мъжкият лешояд не е пострадал, но не може сам да отгледа малкото. Пиленцето е преместено в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора, където ще бъде доотгледано и при успешно развитие ще бъде върнато в природата през пролетта на 2026 г.

Египетският лешояд е включен в Червената книга

Египетският лешояд е световно застрашен вид, включен в Червената книга на България и защитен от закона. Отравянето на екземпляри води до сериозни последици за популацията, тъй като видът е моногамен и трудно формира нови двойки. В страната в момента има едва 34 гнездящи двойки.

От БДЗП припомнят, че това е пореден тежък инцидент. Последният подобен случай е от април т.г., когато друг египетски лешояд в региона загина, а втори бе спасен в последния момент.