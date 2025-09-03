Лайвли срещу Балдони: Жертви на собственото си его, изправени пред "Страшният съд" - обществото

Времето, когато холивудските звезди замитаха конфликтите си под червения килим, без никой да разбира какво става зад кулисите, отмина. Днес всяка задкулисна интрига си пробива път първо в TikTok и подкастите, а накрая – и в стрийминг платформите. Такъв е и случаят с нашумелия конфликт между актрисата Блейк Лайвли и режисьора и актьор Джъстин Балдони – вражда, започнала на снимачната площадка и прераснала в съдебна драма, която сега оживява в документален филм по HBO Max. „Lively vs Baldoni: The Hollywood Feud“ ни потапя в един от най-шумните холивудски скандали на последните години, разказвайки две доста противоречащи си версии за случилото се.

В рамките на 60 минути документалката проследява пълната хронология на събитията. От първите искри на напрежение между двамата актьори, които започват да прехвърчат по време на снимките на романтичната драма „Никога повече“ („It Ends With Us“), до неспиращите взаимни обвинения пред съда и медиите.

Но как започна всичко?

През 2024 г. Блейк Лайвли и Джъстин Балдони си партнират във филма „Никога повече“ – екранизация по бестселъра на Колийн Хувър. Макар романтичната драма да не печели ласкави оценки от критиците, които я оценяват като „сладникава“ и „нелепа“, тя постига огромен успех в боксофиса с над 350 млн. долара приходи.

На пръв поглед Лайвли и Балдони биха могли да се радват на триумфа си, имайки видима „химия“ на екрана. Зад камерите обаче назрява конфликт, който несъмнено успя да засенчи самия филм. Още по време на престурнето на „Никога повече“ фенове и медии подочуват, че нещо не е наред между двете звезди. Наблюдателни почитатели забелязват, че Джъстин страни от рекламните изяви на филма, а таблоидите загатват за разрив сред актьорския състав.

Темите на самия филм – домашно насилие и токсична връзка – иронично се отразяват и в реалността. Долавяме слухове, че напрежението колегите ескалира до открита враждебност на снимачната площадка.

Кулминацията идва през декември 2024 г., когато Блейк Лайвли подава официална жалба до Калифорнийския отдел по граждански права, в която обвинява Джъстин Балдони в създаване на враждебна работна среда и „неподходящо поведение“ на снимачната площадка. Накратко – звездата от „Клюкарката“ твърди, че е била сексуално тормозена от режисьора по време на работата им по филма.

Не след дълго в The New York Times излиза разследваща статия, която представя нейните твърдения. Оказва се, че Балдони е обвинен не само в неправомерно поведение, но и в наемане на PR екип, който да очерни Лайвли в социалните мрежи, ако тя реши да се оплаче публично.

Джъстин Балдони категорично отрича всички обвинения. Вместо да потушат скандала, действията му наливат още масло в огъня.

След обвиненията на Блейк, Балдони завежда дело срещу The New York Times за клевета, с иск за 250 милиона долара, заради публикуваната статия.

Скоро след това – през януари 2025 г. – Балдони и неговите съдружници от продуцентската компания Wayfarer подават нов иск за колосалните 400 милиона долара, този път насочен директно срещу Блейк Лайвли, нейния съпруг Райън Рейнолдс и PR екипа им. В този мащабен иск той ги обвинява в изнудване, клевета и нарушаване на личното му пространство – твърди се, че колежката му е заплашила да изфабрикува обвинения в тормоз и да се оттегли от филма, с цел да получи пълен творчески контрол.

Според актьора, тя е действала задкулисно, уволнявайки негови ключови хора от продукцията, прерязвайки достъпа му до монтажната зала и дори забранявайки му да се появи на премиерата на филма.

С други думи, режисьорът твърди, че Лайвли умишлено го е изолирала от собствения му проект, използвайки влиянието си и заплахи.

От своя страна, Блейк Лайвли също прибягва до още по-драстични мерки. Освен първоначалната ѝ жалба за сексуален тормоз, подадена в Калифорния, тя завежда дело за ответна мярка – обвинява Балдони и свързаните с него PR лица в реталиация (отмъщение) и клеветническа кампания срещу нея, което нарушава както федерални, така и щатски закони.

През февруари 2025 г. адвокатите на Лайвли дори искат от съда налагане на ограничителна заповед („gag order“), за да спрат Балдони да разгласява повече „опетняваща“ информация по случая – ход, който съдът не удовлетворява.

Така конфликтът се пренася изцяло в съдебната зала, а делото все повече прилича на „Деп срещу Хърд: Vol. 2“. Наблюдателите вече правят паралели с прочутия процес между Джони Деп и Амбър Хърд заради приликите – две звезди в ожесточена публична битка, взаимни обвинения в посегателства и лъжи, медийна буря от мнения на фенове и коментатори.

Враждуващите страни категорично отказват опити за помирение, което изумява мнозина в индустрията – никой не иска да отстъпи и така двамата се запътват към челен сблъсък, който може да ги унищожи.

През юни 2025 г. настъпва поврат. Федералният съдия Луис Дж. Лиман отхвърля иска на Джъстин Балдони за 400 млн. долара срещу Лайвли и Рейнолдс. Съдът постановява, че твърденията на Лайвли за преживян тормоз са защитени и не могат да бъдат третирани като клевета.

След този правен удар Балдони не подава повторно иска си.

Междувременно делото на Лайвли срещу Балдони остава активно – процесът за нейните обвинения в сексуален тормоз и ответни мерки е насрочен за март 2026 г., когато двамата най-сетне ще се изправят един срещу друг в съда.

Общественият процес

Докато адвокатите се готвят за истинския процес, в медиите и онлайн пространството вече тече паралелен „обществен процес“. Случаят Лайвли срещу Балдони буквално завладя социалните мрежи и раздели публиката на лагери, подобно на предишни звездни спорове.

В TikTok, YouTube и Reddit се зародиха групи „#TeamBlake“ и „#TeamJustin“, а армия от самопровъзгласили се „TikTok детективи“ (да, правилно прочетохте) започна да рови във всеки изтекъл чат, видео или слух, свързан с двамата. HBO отбелязва именно този феномен, включвайки в документалния филм гласовете на някои от най-активните онлайн коментатори и журналисти около случая.

Сред тях е Маркос Бицакакис - 25-годишен създател на съдържание в TikTok, известен като BeeBetter. Той става популярен с детайлните си разследвания на сагата, в които често разглежда страница по страница съдебните документи и представя „доказателства“ пред своя милионна аудитория.

Маркос буквално се превръща в хроникьор на конфликта онлайн. Неговите видеа, в които той прелиства купчини от документи, за да извади „кирливите ризи“ на спорещите, му печелят както поклонници, така и критици. Именно неговите упорити TikTok анализи привличат вниманието на двата лагера – както този на Лайвли, така и на Балдони.

В един момент Бицакакис дори лансира шантава теория, че зад враждата може да стои любовен триъгълник между Лайвли, Балдони и трети човек – недоказано твърдение, харесано близо 2 милиона пъти в TikTok...може би от хора, на които им се иска да е вярно.

Норвежката лайфстайл журналистка Кирсти Флаа става неволен участник в драмата. Или поне така изглежда. Кирсти придобива слава, след като споделя старо интервю с Блейк Лайвли от 2016 г., което описва като „най-неудобното интервю в живота ѝ“.

В краткото видео, заснето покрай премиерата на филма „Cafe Society“, Блейк изглежда раздразнена от въпросите на Флаа, а тонът помежду им е видимо напрегнат – до степен, че репортерката по-късно признава, че интервюто я е уплашило и обезсърчило в работата ѝ. А интервюто вече може да видим и в документалния филм.

Кирсти публикува това видео през 2024 г., след като скандалът с Балдони набира скорост, и то бързо става „вайръл“ със стотици хиляди гледания. За някои то служи като „доказателство“, че Лайвли има труден характер и лошо отношение към журналистите, което налива още масло в огъня срещу нея. Самата Флаа активно коментира случая в YouTube канала си – дори пуска закачливи тениски с фрази, осмиващи Лайвли.

„Lively vs Baldoni: The Hollywood Feud“ дава думата и на една по-непозната свидетелка - млада актриса и дубльорка на Лайвли, която разказва как Блейк се е застъпила за нея по време на снимки.

Макар името на Сара Френд не се споменава в пресрелийзите, нейната история е доста важна, защото показва другата страна на Лайвли – тази на защитник на по-слабите на снимачната площадка.

Тя твърди, че Лайвли лично е реагирала, когато е станала свидетел на несправедливо или грубо отношение към младата актриса по време на общия им проект „The Shallows“.

„Помня как я видях на първия снимачен ден. Беше очарователна, много мила и приветлива. Снимахме доста разголени, а тя винаги се грижеше всеки да се чувства спокоен“, разказва тя. Тя споделя още: „Един ден, докато снимахме, човек от екипа ми се разкрещя. И то по мегафона, всички го чуха. Той ме направи на нищо. Бях като кълбо от нерви. Помня, че се прибрах в палатката ми и избухнах в сълзи. Блейк дойде при мен и ми каза: „Много съжалявам. Той не биваше да се държи така с теб.“ После поговори с човека от екипа и ме защити.“

Тейлър Лоренц, популярна журналистка, специализирана в отразяването на дигиталната култура и интернет драми (известна от The Washington Post и The New York Times), също стана част от сериала. Лоренц следи случая Лайвли/Балдони от самото начало и е сред идеалните коментатори за сблъсъка между слава и скандал в ерата на социалните мрежи.

В документалния филм Тейлър Лоренц дава контекст за това как конфликтът се развива онлайн. Обсъжда рециркулирането на слухове, пускането на „доказателства“ в Twitter и Reddit, и как феновете понякога се оказват инструменти в PR стратегия.

Очевидно не крие и факта, че е „Team Lively“, защото вярва, че Балдони е прекрачвал границите многократно.

Актрисата, обаче, не е единствената с яростни защитници.

Сценаристката Кристел Корнилсън споделя, че работи с Джъстин повече от 12 години.

„Бях единствената жена на снимачната площадка, не се познавахме. Посрещна ме радушно и много ме подкрепяше“, разказва тя.

Не е тайна и, че редица десни коментатори, като Кандис Оуенс, Мегин Кели и др., открито пък застанаха абсолютно на страната на Джъстин, използвайки възможността да дискредитират Лайвли като част от уж „прекалилите“ с оплакванията си жени.

Лоренц подчертава, че именно тази информационна война – как „очернянето“ и „обожествяването“ на двете звезди в онлайн пространството често надхвърля фактите по делото.

Илюстрираният сблъсък

Документалният филм на HBO Max/Discovery+ е структуриран като двубой – той отделя равностойно време да изложи версията и на двете страни, като че ли дава думата на всеки от „обвиняемите“ поотделно.

Тази „двойна“ структура следва утвърдения шаблон на документалните продукции, които вече сме виждали на нашите екрани - например. „Джони срещу Амбър“, „Тейлър Суифт срещу Скутър Браун“ и други.

Целта е балансирано представяне – зрителят да чуе и двете страни в спора, за да си създаде информирано мнение.

Първият сегмент на филма се фокусира върху Джъстин Балдони – режисьорът и актьор, борещ се да изчисти името си от тежките обвинения в непристойно поведение.

В „Lively vs Baldoni: The Hollywood Feud“ защитната стратегия на Джъстин Балдони е представена в детайли. Той твърди, че Блейк Лайвли е изкривила случилото се на снимачната площадка и умишлено е подкопавала режисьорските му правомощия – пренаписвала сцени, налагала творчески решения и опитвала да „поеме контрол над филма“.

Звездата от „Jane The Virgin“ описва конфликта като „его-борба“, в която екранната му партньорка е прибегнала до заплахи и обвинения, когато той се противопоставял. В подкрепа на това са включени анализи на чатове и имейли, както и видеозаписи от дубли, разпространени от адвоката му.

Един от тях показва импровизирана целувка по време на бар сцена – според лагера на Балдони това било невинна актьорска импровизация, но според критици това е „прекрачване на границата“.

Той създава и сайт, където качва кореспонденцията им и своите версии. Част от публиката и правни коментатори го възприемат като „жертва на капризите на известна актриса“, а емоционалните му обръщения дори се превръщат в TikTok мемета. Поне в онлайн пространството, той изглежда печели битката за общественото мнение.

Във втората половина, думата е дадена на Блейк Лайвли – непряко. Актрисата от „Вечната Аделайн“ твърди, че след като се оплакала от Джъстин, тя е станала мишена на мащабна онлайн кампания, целяща да я съсипе. Монтаж от публикации, хаштагове като „#BlakeIsALiar“ и коментари от популярни фигури и знаменитости показват как интернет бързо се обръща срещу нея. Журналистката Тейлър Лоренц подчертава, че при подобни скандали жените често носят основната тежест на омразата.

Филмът представя и нейните доказателства – чатове, гласова поща в 2 сутринта, в която Балдони ѝ се извинява и говори в интимен тон, както и ключовата сцена с нежеланата целувка. Както споменахме, той твърди, че това е било импровизация, но интимният координатор Миа Шахтър е категорична, че в сценария няма целувка, което потвърждава твърденията на Блейк за нарушени граници.

Колеги и продуценти във филма подчертават, че Лайвли е била движещата сила зад проекта – осигурила финансиране и публика, което обяснява защо е искала да има последната дума в творческия процес.

Всъщност се разкрива една интересна подробност. Лайвли и Балдони правят отделни монтажи на филма („director’s cut vs. actress’ cut“) и студиото накрая предпочита версията на актрисата – което според наблюдатели е показателно кой е бил в правото си творчески. Това, разбира се, допълнително е уязвило егото на режисьора.

Разбира се, документалният филм не заема открито страна, но последователно редува “удари” и “контраудари” от двете версии. И съвсем успешно ни представя цялостната картина на една Холивудска вражда, в която нито един от двамата няма шанс да излезе непокътнат.

Филмът умело показва как един уж банален конфликт между режисьор и звезда – нещо, което в Холивуд се случва често – е ескалирал извън контрол, превръщайки се в публичен скандал с потенциал да сложи край на кариерите им.

Както отбелязва маркетингов експерт във филма: “Те стигнаха толкова далеч, че вече не могат да се върнат назад. А сигурно дълбоко в душите си съжаляват.”

Може ли тази история да има щастлив край?

Вероятно не – поне така смятат коментаторите в индустрията. Дори утре всички съдебни спорове чудодейно да се уредят, щетите за репутацията на Лайвли и Балдони вече са нанесени.

В документалния филм, както и в медийните материали около него, се отличи консенсусът на Холивуд - и двамата са рискови за работа засега. Защото истината е относително понятие, а при скандал с такъв мащаб – трудно можем да бъдем убедени, че има как само една от страните да е права или грешна.

“Не бих искал да работя нито с единия, нито с другия – цялата тази драма дотегна”, признава независим продуцент.

Е, единствените безспорни победители сякаш са адвокатските екипи, които ще спечелят цяло състояние от проточилите се дела.