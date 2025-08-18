Седмичен любовен хороскоп за 18 - 24 август

През новата седмица Меркурий в Лъв ще направи перфектен секстил с Марс, който е в знака на Везни. С тази енергия ще можем да вървим напред, да изразяваме своите желания в любовта. С новолунието в проницателната Дева ще се опитаме да разрешим проблемите.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 18 – 24 август

Овен

Няма да имате проблеми да получите това, което искате в любовта и отношенията. Меркурий, който в момента се движи през вашия сектор на романтиката, ще се срещне с Марс в сектора на партньорството ви. Тази връзка би трябвало да мотивира както вас, така и вашия партньор да подобрите любовния ви живот.

Ако има важен разговор, който трябва да проведете за дете или за интимна ситуация, можете да постигнете бърз напредък. Това важи независимо дали решавате проблеми или просто се наслаждавате на оживена дискусия. Ако сте необвързани, това може да е идеалният момент да пофлиртувате.

Телец

Това е вашата седмица, скъпи Телци, независимо дали сте необвързани и готови за общуване, или сте в двойка. Очаква ни невероятно новолуние, което ще повлияе положително на романтиката, носейки добра възможност за изграждане на любовна връзка с някой специален за вас човек.

Обвързаните представители на зодията може да се насладят на планирането на пътуване или нещо друго приятно, което да споделят в компанията на партньора си. Новолунието може да донесе и вдъхновение за разрастване на семейството ви. Едно е сигурно – през тази седмица ще има много любов.

Близнаци

Внезапно решение да излезете и да се забавлявате, може да направи много за любовния ви живот! Самотните Близнаци може да срещнат нова любов. Каквито и да са детайлите, докато живеете живота си пълноценно, имате много по-големи шансове да срещнете някой, който ще накара сърцето ви да се влюби.

Дори и вече да сте избрали своя човек, внезапна възможност да промените жизнената си среда може да е това, от което двамата се нуждаете, за да направите връзката ви по-вълнуваща.

Източник: Любовен хороскоп за 18 – 24 август