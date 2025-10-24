Зеленски се срещна с крал Чарлз III

Крал Чарлз III приветства украинския президент Володимир Зерленски в замъка Уиндзор с церемониално посрещане в двора преди участието му в политическа среща на върха по-късно днес. Монархът го прие и за аудиенция, преди да се присъедини към среща на “Коалицията на желаещите” с премиера Киър Стармър, съобщава британските медии.

Зеленски беше посрещнат от почетна гвардия, сформирана от 1-ви батальон Гренадирска гвардия, и получи кралски поздрав, преди оркестърът да изсвири украинския национален химн.

Монархът покани госта си да инспектира гвардията, като го придружи покрай редиците войници. След това влязоха в замъка за разговори. Въпреки че това е третата аудиенция на президента с краля в кралска резиденция, това е първият път, когато той получава церемониално посрещане в Обединеното кралство, което е значителен знак за подкрепа от монарха.

Зеленски е тук, за да призове европейските лидери да предоставят повече финансиране и оръжия в борбата му за защита на Украйна срещу Русия.

Монархът е стълб на подкрепа за украинския президент, откакто Русия за първи път нахлу в Украйна през февруари 2022 г. Последната им среща беше на 23 юни тази година, когато президентът Зеленски пътува до Обединеното кралство за разговори с премиера Киър Стармър. Снимките тогава показаха краля и Зеленски да се ръкуват в Големия коридор на замъка Уиндзор, като политикът се присъединява към монарха за обяд.

През февруари 2024 г., месец след като монархът беше диагностициран с рак, той публикува официално изявление, отбелязващо две години от началото на инвазията в Украйна. "Решителността и силата на украинския народ продължават да вдъхновяват, тъй като непровокираната атака срещу земята, живота и препитанието им навлиза в трета, трагична година“, се казва в съобщението на краля.

"Въпреки огромните трудности и болка, които са им причинени, украинците продължават да показват героизма, с който светът ги свързва толкова тясно", добавя Чалрз III.

NEW: The King has welcomed a surprise visitor to Windsor Castle this morning, inviting Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the royal residence. 🇺🇦🇬🇧 Charles is giving him his first ceremonial welcome to Britain before holding a private audience with him. pic.twitter.com/CNoby6ym2m — Emily Ferguson (@emilyinpalace) October 24, 2025