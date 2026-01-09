IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
2026 година носи шокиращи обрати за тези зодии

Ето кои са те

09.01.2026 | 17:45 ч. 1
Снимка: iStock/ThomasVogel

Снимка: iStock/ThomasVogel

Колкото и да не ни се вярва, 2026 година е тук. Както винаги - с нея идва ново начало. За някои от зодиакалните знаци определено ще има шокиращи развития и неочаквани обрати. Кои са те и какво точно ще им се случи? Вижте прогнозата на "Times Of India".

Овен

Овните рядко чакат промяна. Но през 2026 г. промяната идва сама, без дори да са почнали да действат и да се стремят към нея. Изненадващо повишение в кариерата, нещо смело, публично и дори леко натоварващо заема централно внимание. Може да са в лидерска роля, да се преместят на друго място или да се захванат с проект, който ги вкарва под светлините на прожекторите. Връзките също биват подновени. Някои отношения, които уж изчезват, се завръщат като по-силни. А уж стабилните връзки се пропукват и трябва яснота. Тази година стават по-търпеливи, дори сами да не го вярват.

Близнаци

Всички маски падат през тази година. Техни тайни, тайни на други - излизат на повърхността по начини, по които дори самите те не са планирали. През 2026 г. разбират кой искрено е до тях и кой само се е наслаждавал на забавлението, което идва с компанията им. Идва неочаквана финансова възможност - от нетрадиционен източник. Може да е леко рисково, но Близнаците ще се възползват. Истинска промяна и в начина, по който изразяват себе си. Спират да подсладяват нещата и казват самата истина - каквато е. Светът ще се шокира, но за тях е облекчение.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи обрати 2026 година
