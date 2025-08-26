IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сняг заваля в Румъния посред лято

Побеля най-високата точка на Източните Карпати

26.08.2025 | 07:55 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:35 ч.
Лятото все още не си е тръгнало, а в Румъния вече паднаха първите снежинки, съобщават местните медии.

Става дума за планината Родна в Марамуреш – най-високата точка на Източните Карпати.

Нетипичният за това време на годината зимен пейзаж е бил заснет от туристка, която е била на поход. Заклетата планинарка Карла Беринде се е намирала близо до връх Пиетросу, на над 2000 метра надморска височина.

Температура, близка до месечен рекорд, -1,7 градуса, е била отчетена в района на Марамуреш и Трансилвания рано тази сутрин, информираха междувременно от Националната служба по метеорология. От там прогнозират, че предстоящата нощ ще е още по-студена. 

От Националната служба по метеорология информираха още, че топлото време ще се завърне от сряда и не е изключено до петък или събота отново да бъдат регистрирани температурни стойности от 33-35 градуса по Целзий, особено в Банат, в Кришана, както и в южната част на Олтения и Мунтения. /Труд

