Глобиха французойка във влак, котката ѝ мяукала прекалено силно

Железопътният персонал във Франция е известен със своята строгост към шумните пътници.

През февруари мъж на средна възраст беше глобен с 200 евро, защото е включил телефона си на високоговорител за разговор на гара Нант. Четири месеца по-късно група поклонници бяха спрени от полицията за това, че са изпяли Jubilate Deo на гара Монпарнас в Париж след посещение в катедралата Шартр.

Един от тях, обвинен в ръководене на изпълнението на латинския мотет, беше глобен за „причиняване на обществено безредие“.

Сега охраната предприе действия и срещу шумни животни. Собственичка на домашен любимец е глобена със 110 евро за предполагаемо многократно мяукане от страна на Моне, нейната бяла котка, във високоскоростен влак между Ван, Бретан и столицата.

Случаят е обект на разгорещени дебати във Франция. Поддръжниците на SNCF, държавния железопътен оператор, приветстват решимостта ѝ да налага ред в гарите и влаковете. Критиците казват, че служителите са прекалено нетолерантни.

Камил, собственичката на котката, която пътувала с приятеля си Пиер, каза, че Моне „мяукала малко в началото“ на пътуването.

„След като пътник се оплакал, кондукторът дойде и ни глоби със 110 евро“, каза тя пред новинарския канал BFM.

Тя се възмутила, посочвайки, че Моне имала билет, който ѝ струвал 7 евро, и пътувала в кутия за домашни любимци, както се изисква.

„Жалко е, че SNCF си позволява да глобява хора, които просто пътуват с домашните си любимци и които спазват всички правила“, каза тя.

В документа, предоставен на Камил, обосноваващ глобата, се казва:

„Клиентът пътува с котка, която не спира да мяука. След оплаквания от няколко клиенти, я помолихме да се премести. Тя отказа. Тъй като котката е шумна, започваме съдебни процедури за нарушаване на обществения ред поради шум.“

Железопътният оператор заяви, че кондуктор е помолил Камил да седне с Моне в почти празен вагон, но тя е отказала предложението. Добавя се, че шумът на котката е предизвикал „остро напрежение“ с други пътници, които са се оплакали на главния кондуктор. Операторът заяви, че е била глобена не заради мяукането на котката, а заради причинените от нея безредици.

Операторът заяви, че преместването в друг вагон би било „просто и разумно решение“, което би „осигурило мир за всички, включително за нея и за нейния домашен любимец“.

В социалните медии хората предимно изразяваха съчувствие към Камил. Мнозина посочиха, че родителите рядко биват глобявани за шума, вдиган от децата им във влаковете, и твърдяха, че собствениците на домашни любимци трябва да се ползват със същото отношение.