Топ тенденция: Бейзболни шапки

В последните седмици на лятото сме, скоро и официално ще посрещнем есента. И има един страхотен аксесоар, който е подходящ именно за този период. А освен това - в момента е изключително модерен.

Става дума за т.нар. бейзболни шапки, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan". Те могат да се носят цяло лято, за да се предпазите от слънчевите лъчи - на плажа, в планината, по градските улици. Но в най-голямата жега може и леко да ви спарват главата. Така че - подходящи са и за ранната есен, когато в някои следобедни моменти още трябва да се пазим от жаркото слънце.

Но и за сутрините и вечерите, в които усещаме лек полъх и прокрадването на студеното време - така пък шапките ви пазят от студен вятър, пазят топлина. Това значи, че бейзболните шапки са перфектният аксесоар именно за преходния сезон - края на лятото и ранната топла есен.

Все пак, когато стане по-студено, са си необходими плетени и плътни зимни шапки.

Друго предимство на тези шапки е, че могат да скрият идеално косата ви, която тя не е в перфектно състояние - по-мазна или рошава, например. Преди бейзболните шапки са се използвали предимно за тренировки или в съчетание със спортни екипи и дрехи, за ходене на спортни събития и т.н.

Но сега се използват постоянно - за ежедневни разходки в парка, за шопинг, за кино и кафе, дори за училище и работа. Те правят визията по-интересна, могат да накарат грима да изпъкне - тъй като косата ви е прибрана. Естествено, най-добре се комбинират с карго панталони, клинове, дънки, суичери, кожени якета, тениски, кроп топове. Но може да ги съчетавате и с копринени шалове, костюми, поли, палта, шлифери, ризи и спортни рокли.

Още за тенденцията и снимки вижте в teenproblem.net