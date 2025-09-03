IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кая Гербер и Люис Пулман с дебют на червения килим

Двойката украси филмовия фестивал във Венеция

03.09.2025 | 22:00 ч. Обновена: 03.09.2025 | 22:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Кая Гербер и Люис Пулман демонстрираха страстна близост на червения килим във Венеция

Двойката, за която се заговори в романтичен план през януари тази година, направи официалния си светски дебют по време на филмовия фестивал

Кая и Люис продължиха да показват любовта си и по улиците на Италия

Кая Гербер и Люис Пулман се намират в най-добрата фаза от връзката си и не се притесняват да го показват пред целия свят. 

23-годишният модел и актриса беше заснета да дарява 32-годишния си приятел със страстна целувка на червения килим преди премиерата на филма

Източник: Tialoto.bg

