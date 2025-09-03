Кая Гербер и Люис Пулман с дебют на червения килим

Кая Гербер и Люис Пулман демонстрираха страстна близост на червения килим във Венеция

Двойката, за която се заговори в романтичен план през януари тази година, направи официалния си светски дебют по време на филмовия фестивал

Кая и Люис продължиха да показват любовта си и по улиците на Италия

Кая Гербер и Люис Пулман се намират в най-добрата фаза от връзката си и не се притесняват да го показват пред целия свят.

23-годишният модел и актриса беше заснета да дарява 32-годишния си приятел със страстна целувка на червения килим преди премиерата на филма

