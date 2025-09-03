Оригинално: Жена даде хиляди на мъж, представящ се за астронавт в космоса

Жена на около 80 години в Япония загубила хиляди долари, след като била измамена от човек, в когото се влюбила онлайн, който твърдял, че е астронавт, нуждаещ се от пари, за да предотврати бедствие в космоса. Това съобщават властите в страната.

Жената живее на северния японски остров Хокайдо и се запознала с измамника през юли в социалните мрежи, където той твърдял, че е астронавт, според полицията, която описава случая като "романтична измама".

След първоначалната размяна на съобщения, измамникът казал на жената, че е в космоса в космически кораб, но че е „нападнат“ и отчаяно се нуждае от кислород. След това измамникът помолил жената да преведе пари онлайн, за да му помогне да купи кислород, като успял да получи от нея около 1 милион йени (6700 долара).

Жертвата на измамата живяла сама и започнала да се влюбва в „астронавта“ с напредването на онлайн разговорите между двамата, според местни медии, цитирани от CBS News.

„Ако човек, когото сте срещнали онлайн, ви поиска пари, моля, имайте предвид, че това може да е измама и докладвайте случая на полицията“, каза служител на японската полиция.

Според Световната банка, Япония има второто най-застаряващо население в света, след Княжество Монако, а възрастните хора са най-уязвими към различни форми на организирана измама. Сред най-често срещаните измами са случаите, в които измамници се представят за член на семейството, който спешно се нуждае от пари, за да реши проблем, и други измами, свързани с възстановяване на застрахователни премии или пенсии, предупреди полицията.

Чрез сантиментални измами измамниците печелят милиарди долари в световен мащаб, а тактиките им са се развили по най-коварните начини с онлайн ерата.

В САЩ над 64 000 души са станали жертва на тези измами през 2023 г. и са загубили общо над 1 милиард долара – два пъти повече от загубите, регистрирани четири години по-рано.