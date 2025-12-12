Вижте първи кадри от новите сезони на "Еуфория", "Домът на дракона" и много други

В нов тийзър HBO Max показа първи кадри от част от телевизионните си проекти за 2026 г., сред които очаквани заглавия като "Еуфория" ("Euphoria") - сезон 3, "Домът на дракона" ("House of the Dragon") - сезон 3, "Фенерите" ("Lanterns") и новия скеч сериал на Лари Дейвид, който все още няма официално заглавие.

Тийзърът се открива с героя Корлис Веларион (Стив Тюсант) от "Домът на дракона", който казва: "Трябва да решиш какво искаш." Малко по-късно Алисънт Хайтауър (Оливия Кук) добавя: "Ренира ще направи това, което трябва. А това, което трябва да направи, ще бъде пагубно."

Следва поредица от кадри с Ру Бенет (Зендуя) от "Еуфория". Виждаме я да танцува с други жени на парти, после сама в църква.

"Няма връщане назад", казва тя.

В друг момент Ру тича по улица и поглежда през рамо, сякаш някой я преследва.

По-късно гласът ѝ се чува отново: "Няколко години след гимназията не знам дали животът беше точно такъв, какъвто си го представях."

Думите ѝ звучат на фона на кадри с Лекси (Мод Апатоу), която се усмихва широко на маса с мъже на официално събитие, Мади (Алекса Деми), която оправя грима си пред огледалото, Нейт (Джейкъб Елорди), който танцува пред телевизор с разкопчана риза, Каси, сияеща в животински костюм, и Джулс (Хънтър Шафър), облегнала глава назад върху седалка.

В следваща сцена Ру е на предната седалка в автомобил, който се движи безразсъдно през хълмист пустинен пейзаж. После тя се приближава към мъж без риза с каубойска шапка, около когото са се облегнали две жени.

Усмихнат, новият персонаж казва: "Влизаш в къщата ми и дори не се представяш."

След това е показан в гръб, докато стреля с оръжие във въздуха от балкон.

В кадри от "Фенерите" Хал Джордан (Кайл Чандлър) шофира кола и говори на Джон Стюарт (Арън Пиер), който седи до него.

"Цял живот съм се подготвял за това. Не си готов да застанеш пред класа, докато пръстенът не каже, че си", казва той.

След това Хал скача от шофьорското място и се търкаля по пътя, докато колата полита от скала с Джон все още вътре.

В откъси от новия скеч сериал на Лари Дейвид той и Джери Сайнфелд са облечени в дрехи от края на XVIII век.

"Имам много добро предчувствие за това!", възкликва Дейвид.

Тийзърът включва и нови кадри от "Завръщането" ("The Comeback") - сезон 3 с Лиса Кудроу, "Half Man" на Ричард Гад, "Дюн: Пророчеството" ("Dune: Prophecy") - сезон 2, както и още заглавия. Показани са и вече познати сцени от продукции като "The Pitt" - сезон 2, "Рицарят на седемте кралства" ("A Knight of the Seven Kingdoms") и "Industry".