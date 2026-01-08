Сидни Суини позира само по... златна боя СНИМКИ

Актрисата Сидни Суини отдавна е свикнала на живота под прожекторите, но сега отново успя да накара всички да говорят за нея.

28-годишната звезда буквално излетя към А-листата през последните години и стана широко разпознаваема с ролите си в "Еуфория" ("Euphoria") и "Белият лотос" ("The White Lotus"). Най-скоро Суини оглави актьорския състав на касовия хит "Прислужницата" ("The Housemaid"), който излезе на 19 декември и за едва две седмици и половина донесе 133 млн. долара приходи.

Сега актрисата пак е в центъра на онлайн шумотевицата - този път заради новата си корица за W Magazine. На основната снимка Суини е гола, с изключение на металическа златна боя, която покрива тялото ѝ от глава до пети. Косата ѝ е оформена в рус, къс боб, вдъхновен от "стария Холивуд".

Фотосесията може да изглежда скандална за част от публиката, но W Magazine не за първи път залага на подобна естетика. Още през ноември 2010 г. Ким Кардашиян позира скандално на корица в сходна визия - покрита със сребърна боя. По-късно Кардашиян призна, че съжалява за снимките, като обясни, че не е очаквала кадрите да се окажат толкова разголени, колкото в крайна сметка са били.

При Суини тонът е друг - тя изглежда напълно уверена и дори горда от резултата. Актрисата дори сподели корицата и в личния си профил в Instagram.

И, разбира се, не е изненада, че снимката моментално раздели социалните мрежи. Докато много хора я заляха с комплименти, други влязоха в коментарите, за да разкритикуват W Magazine, че публикува това, което според тях е провокативен образ. "Не мислех, че списанието може да падне по-ниско от Кардашиян, но ето ни тук", написа един потребител. "Кога, о, кога ще получим опция "не харесвам" за публикации?", добави друг.

И това изобщо не е първият път, в който Суини се сблъсква с онлайн хейт. През 2025 г. тя нашумя с участие в противоречива реклама на дънки за American Eagle, която предизвика мащабен културен дебат в цялата страна, защото, според потребителите, промотирала евгеника, "бяло превъзходство" и дори "нацистка пропаганда".