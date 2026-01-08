Рубио планира среща с датски представители следващата седмица

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви планове за среща с датски представители следващата седмица, за да обсъдят намерението на администрацията на Тръмп да "придобие“ Гренландия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удвои усилията си идеята тази седмица, а Белият дом отказа да изключи използването на военна сила за завземане на арктическия остров, който е самоуправляваща се територия на Дания.

Рубио заяви пред репортери, че "придобиването“ на Гренландия "винаги е било намерението на президента от самото начало“, добавяйки, че "той не е първият президент на САЩ, който е проучвал или разглеждал как бихме могли да придобием Гренландия“, пише Euronews.

Дания и Гренландия поискаха срещата, след като Тръмп и неговите съветници повториха през последните дни желанието си да контролират острова, засилвайки опасенията след безпрецедентната военна операция на САЩ за залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Напрежението с членовете на НАТО ескалира, след като Белият дом заяви във вторник, че "американските военни винаги са опция“. Датският премиер Мете Фредериксен предупреди по-рано тази седмица, че завземането от САЩ би означавало край на НАТО.

Рубио беше на Капитолийския хълм за брифинг с целия Сенат и Камарата на представителите на САЩ, където въпросите от законодателите се фокусираха не само върху залавянето на Мадуро, но и върху последните коментари на Тръмп за Гренландия.

Рубио не отговори директно на въпрос дали администрацията на Тръмп е готова да рискува НАТО, като потенциално продължи с военна опция относно Гренландия.

Покупка вместо окупация?

"Не съм тук, за да говоря за Дания или военна интервенция, ще се срещна с тях следващата седмица, ще проведем тези разговори с тях тогава, но нямам какво повече да добавя към това“, каза Рубио, заявявайки пред репортери, че всеки президент си запазва възможността да се справя със заплахите за националната сигурност на Съединените щати чрез военни средства.

Тръмп твърди, че Съединените щати трябва да контролират най-големия остров в света, за да гарантират собствената си сигурност пред лицето на нарастващите заплахи от Китай и Русия в Арктика.

Рубио каза пред избрана група законодатели, че намерението на администрацията е евентуално да закупи Гренландия, вместо да използва военна сила.

Забележките, съобщени за първи път от The Wall Street Journal, бяха направени на класифициран брифинг в понеделник вечерта на Капитолийския хълм, според човек, запознат с коментарите му, на когото беше предоставена анонимност поради частния характер на дискусията.

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство се присъединиха към премиера Фредериксен в изявление във вторник, в което потвърдиха, че богатият на минерали остров, който пази арктическите и северноатлантическите подходи към Северна Америка, "принадлежи на неговия народ“.