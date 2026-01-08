Лий-Ан Пинок: Съпругът ми разби сърцето ми

Лий Ан-Пинок призна, че съпругът ѝ Андре Грей е ходил на терапия, за да спаси брака им. Футболистът разбил сърцето на певицата, която беше част от Little Mix.

Сега изпълнителката издаде, че двамата са преминали през странен период и потърсили професионална помощ, за да спасят отношенията си.

"Преминах през малко странен период със съпруга си и мисля, че някак това беше да не си напълно честен, да изгубиш доверие и вид предателство. Мисля, че разбитото сърце е диво, ужасно е и особено някой, в който си толкова лудо влюбен и той може да те нарани", коментира Лий-Ан в подкаста "Mad Sad Bad".

Певицата уточни, че проблемите им започнали преди Андре да се премести да играе за отбор в Гърция. Там той е сам и е имал време да разсъждава върху нещата.

