Лий-Ан Пинок: Съпругът ми разби сърцето ми

Но после ходил на терапия

08.01.2026 | 23:20 ч. 3
Снимка: Getty Images

Лий Ан-Пинок призна, че съпругът ѝ Андре Грей е ходил на терапия, за да спаси брака им. Футболистът разбил сърцето на певицата, която беше част от Little Mix.

Сега изпълнителката издаде, че двамата са преминали през странен период и потърсили професионална помощ, за да спасят отношенията си.

"Преминах през малко странен период със съпруга си и мисля, че някак това беше да не си напълно честен, да изгубиш доверие и вид предателство. Мисля, че разбитото сърце е диво, ужасно е и особено някой, в който си толкова лудо влюбен и той може да те нарани", коментира Лий-Ан в подкаста "Mad Sad Bad".

Певицата уточни, че проблемите им започнали преди Андре да се премести да играе за отбор в Гърция. Там той е сам и е имал време да разсъждава върху нещата.

звезди Лий Ан-Пинок Андре Грей брак разбито сърце двойка
