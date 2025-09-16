IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мили, приятни... С кои зодии прекараното време е прекрасно?

Вижте кои са те

16.09.2025 | 17:45 ч. Обновена: 17.09.2025 | 00:20 ч. 1
Снимка: iStock/Igor Suka

За тези зодии се казва, че са душици. Те са много мили, приятни, винаги е удоволствие да прекарате време с тях. Отзивчиви са, възпитани, любезни, държат се уважително с вас. Много добри и нежни. Ето кои са те, според "Best Live".

Риби

Най-милите и сладки зодии! Много състрадателни, съчувстват ви, имат силна интуиция. Познават какво чувствате, още преди да сте им споделили и знаят как да се държат с вас. Те са приятелите, на чието рамо може да поплачете, ще ви изслушат и утешат. Много приятни, добри, възпитани. Не са егоисти, поставят близките си на първо място. Може без проблем да им споделяте. Винаги ще се погрижат за вас, ще ви приемат и ценят.

Рак

Това са още едни водни зодии, които са изключително състрадателни. Раците са управлявани от Луната, което ги прави наистина грижовни, емпати, емоционални и разбиращи ви. Те веднага отгатват как се чувствате и ви помагат. Тези зодии много ценят семейството, близките, дома. На масата им винаги има място за вас. Ще ви гушнат, ще ви направят чай, ще ви изслушат, ще говорят дълго с вас, ще ви дадат съвети. Освен това, страхотни сватовници са.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

зодии зодиакални знаци астрология зодии в живота
