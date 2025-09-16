Мили, приятни... С кои зодии прекараното време е прекрасно?

За тези зодии се казва, че са душици. Те са много мили, приятни, винаги е удоволствие да прекарате време с тях. Отзивчиви са, възпитани, любезни, държат се уважително с вас. Много добри и нежни. Ето кои са те, според "Best Live".

Риби

Най-милите и сладки зодии! Много състрадателни, съчувстват ви, имат силна интуиция. Познават какво чувствате, още преди да сте им споделили и знаят как да се държат с вас. Те са приятелите, на чието рамо може да поплачете, ще ви изслушат и утешат. Много приятни, добри, възпитани. Не са егоисти, поставят близките си на първо място. Може без проблем да им споделяте. Винаги ще се погрижат за вас, ще ви приемат и ценят.

Рак

Това са още едни водни зодии, които са изключително състрадателни. Раците са управлявани от Луната, което ги прави наистина грижовни, емпати, емоционални и разбиращи ви. Те веднага отгатват как се чувствате и ви помагат. Тези зодии много ценят семейството, близките, дома. На масата им винаги има място за вас. Ще ви гушнат, ще ви направят чай, ще ви изслушат, ще говорят дълго с вас, ще ви дадат съвети. Освен това, страхотни сватовници са.

