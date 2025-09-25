IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
СДВР привика Констатин и Емрах Стораро заради автомобилна гонка ВИДЕО

Скандалният клип е качен в социалните мрежи от Константин

25.09.2025 | 16:00 ч. 11
Емрах / Emrah Storaro, Facebook

Емрах / Emrah Storaro, Facebook

Попфолк певците Константин и Емрах Стораро, който е по-малкият син на Тони Стораро, си спретнаха гонка с лъскави и мощни спортни коли. Видеото е качено в социалните мрежи от Константин.

На кадрите се вижда, че двамата управляват скъпи коли. Клипът е сниман от колата на Емрах, а двамата получиха критики за гонката.

"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост? Това означава, че се движим с по- малко от 70 км/ч, което е ограничението", каза Емрах Стораро, цитиран от Нова тв.

Заради клипа двамата са извикани в СДВР.

Синът на Тони Стораро има опит с полицията и беше привикан на разпит и в началото на годината. Тогава той публикува клип на кола, която се движи с над 250 км/ч по Околовръстното на София. Стораро обясни, че друг карал - продавал автомобила и това бил тест драйв.

 

СДВР разпит Емрах Стораро Константин гонка коли
