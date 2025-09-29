IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 79

Лана Дел Рей отпразнува 1 година брак с непоказвани снимки от сватбата

Тя се омъжи за ловец на алигатори

29.09.2025 | 17:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лана Дел Рей отпразнува 1 година от сватбата си и за повода показа невиждани досега снимки от щастливото събитие.

40-годишната певица се омъжи за ловеца на алигатори Джеръми Дюфрен през септември 2024 г.

Първо виждаме черно-бели снимки, на които влюбените се прегръщат и целуват. Изпълнителката е с дълга бяла рокля с огромен обръч, къдрави ръкави и кокетна панделка в косите. Така Лана изглежда като принцеса от приказките.

Има и снимки на гостите.

Вижда се и как певицата и Джеръми хапват от сватбената торта. Лана Дел Рей събра много комплименти за визията си.

Още за двойката и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Лана Дел Рей сватба годишнина Джеръми Дюфрен снимки
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem