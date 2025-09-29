Лана Дел Рей отпразнува 1 година брак с непоказвани снимки от сватбата

Лана Дел Рей отпразнува 1 година от сватбата си и за повода показа невиждани досега снимки от щастливото събитие.
40-годишната певица се омъжи за ловеца на алигатори Джеръми Дюфрен през септември 2024 г.
Първо виждаме черно-бели снимки, на които влюбените се прегръщат и целуват. Изпълнителката е с дълга бяла рокля с огромен обръч, къдрави ръкави и кокетна панделка в косите. Така Лана изглежда като принцеса от приказките.
Има и снимки на гостите.
Вижда се и как певицата и Джеръми хапват от сватбената торта. Лана Дел Рей събра много комплименти за визията си.
