Как да носите боти тази есен?

Тази есен ботите са задължителни!

Универсални, удобни и подходящи за всяка визия, те се съчетават с всичко – от дънки, панталони, поли до елегантни рокли. Независимо дали търсите небрежен ежедневен стил, или бизнес визия, ботите добавят стилна нотка градски шик.

Най-добрите комбинации с боти за есен 2025

Небрежен ежедневен стил

Дънки: тесни или т. нар. slim модели, комбинирани с тениска или плетен пуловер.

Клин: широк пуловер и дълго палто за уютна и красива визия.

Рокли и поли: миди поли или широки рокли тип „пуловер“ за удобен и модерен ежедневен стил.

Пола-панталон: за по-топлите дни комбинирайте с къси панталони/пола-панталонки за градска и по-младежка визия.

