IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 136

Как да носите боти тази есен?

От рокли и поли до клин и дънки – най-добрите идеи за есенни визии с боти

09.10.2025 | 20:40 ч. 5
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Тази есен ботите са задължителни!

Универсални, удобни и подходящи за всяка визия, те се съчетават с всичко – от дънки, панталони, поли до елегантни рокли. Независимо дали търсите небрежен ежедневен стил, или бизнес визия, ботите добавят стилна нотка градски шик.

Най-добрите комбинации с боти за есен 2025

Небрежен ежедневен стил

Дънки: тесни или т. нар. slim модели, комбинирани с тениска или плетен пуловер.
Клин: широк пуловер и дълго палто за уютна и красива визия.

Рокли и поли: миди поли или широки рокли тип „пуловер“ за удобен и модерен ежедневен стил.
Пола-панталон: за по-топлите дни комбинирайте с къси панталони/пола-панталонки за градска и по-младежка визия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

боти
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem