Искате да гледате по-рано "Бугония" на Йоргос Лантимос? Обръснете си главата

Искате да гледате "Бугония" („Bugonia“) – новия филм на Ема Стоун, режисиран от Йоргос Лантимос – още преди официалната му премиера на 24 октомври? Това може да се случи, но има една особена уловка. Освен, че прожекцията е далеч от нас.

Специалната прожекция ще се състои на 20 октомври, понеделник, от 20:00 ч. в "Culver Theater" в Лос Анджелис. Но за да бъдат допуснати в залата, всички зрители трябва или да пристигнат с обръснати глави, или...просто да се обръснат на място преди прожекцията.

Новината беше обявена в Instagram профила DoLA на 17 октомври: „Плешиви ли сте или сте готови да се обръснете? В понеделник, 20.10, елате в "Culver Theater" за безплатна предварителна прожекция на "Бугония" – новия сюрреалистичен проект на Йоргос Лантимос с Ема Стоун и Джеси Племънс.“

В публикацията се уточнява, че на място ще има бръснар, който ще започне работа от 18:00 ч. за всички, които решат да се разделят с косата си.

„Да, това е напълно реално събитие. И да, част от него ще бъде заснета“, гласи съобщението.

Прожекцията е безплатна, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация. Входът е само за пълнолетни.

Темата с обръснатите глави не е случайна – това е препратка към героинята на Ема Стоун в „Бугония“, плешивата изпълнителна директорка, която е отвлечена и заподозряна, че може да е извънземно. Във филма участват още Джеси Племънс, Ейдън Делбис, Ставрос Халкиас и Алиша Силвърстоун.

„Бугония“ имаше своята световна премиера през август на филмовия фестивал във Венеция и оттогава обикаля най-големите кинофоруми – Телурайд, Сан Себастиан, AFI и Пусан.

Филмът е четвъртата съвместна работа на Лантимос и Стоун след "Фаворитката" („The Favourite“),"Клети създания" („Poor Things“) и "Благи деяния" („Kinds of Kindness“). За ролята си във „Фаворитката“ актрисата беше номинирана за „Оскар“ за поддържаща женска роля, а за „Клети създания“ спечели статуетката за най-добра актриса.