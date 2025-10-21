IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
3 зодии с голям късмет на новолунието на 21 октомври

Водолеите са едни от тях

21.10.2025 | 11:12 ч. 5
Снимка: istock

Новата седмица, която започва на 20 октомври, ще бъде много специална за някои зодии, защото ни очаква новолуние във Везни. Това лунно събитие ще отвори възможности пред три зодии и ще им донесе много голям късмет. Кои са тези щастливци според звездната карта?

Зодия Рак

Новолунието във Везни, което ще се случи на 21 октомври, ще ви донесе много позитивни емоции, драги Раци. Сякаш съдбата ще урежда всичко за вас, така че да ви е леко на душата и да нямате затруднения. 

Особено за тези от вас, които доскоро са били в големи затруднения, те ще усетят най-силно облекчение и лекота. Късметът ще е на ваша страна и ще можете да осъществите голяма част от желанията си безпроблемно.

Някои представители на зодията могат да разкрият тайна, която ще преобърне представите им за много аспекти от живота им, но ще бъде за добро.

Източник: 3 зодии с огромен късмет на новолунието на 21 октомври

зодии астро хороскопи
