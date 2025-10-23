IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лондонската Met Gala – Наоми Кембъл, Джанет Джаксън и племенничките на принцеса Даяна

Първият розов бал се състоя на 18 октомври

23.10.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Америка отдавна има Met Gala, но сега и Обединеното кралство има своя собствена версия.

На 18 октомври Британският музей беше домакин на първия си „Розов бал“ – събитие за набиране на средства, посветено на изкуството, модата, културата и общността. Филантропът Иша Амбани бе един от организаторите на вечерта, по време на която се откри изложбата „Древна Индия: Живи традиции“ на лондонския музей. Списъкът с гости бе пълен с познати лица – от Наоми Кембъл и племенничките на принцеса Даяна до Джанет Джаксън и Мик Джагър.

За специалното събитие Амбани се открои с розово сатенено яке и пола по поръчка от известната индийска дизайнерска къща Abu Janu Sandeep Khosla, известна със своята вечна романтика, съвременна чувствителност и безупречни детайли. Ръчно изтъкан със сложна бродерия, перли, пайети и кристали, ансамбълът послужи едновременно като ода на традицията и отражение на нашето съвремие. Стилизирана от Анаита Шроф Ададжания, Амбани съчета визията с привличащи вниманието изумруди от собствената колекция на майка си. 

„Ансамбълът отразява нейната елегантност, осанка и вътрешна сила, като същевременно празнува радостта от ръчната бродерия и флоралното изкуство, които винаги са били в основата на нашата работа“, споделиха дизайнерите. „Да обличаме Иша винаги е привилегия и да го правим, докато тя председателства Розовия бал, отбелязващ такъв важен етап, е много специално. Всеки бод, всеки детайл е направен с мисъл за нея, улавяйки нейната изтънчена чувствителност, нейната тиха сила и грацията, която тя влага във всичко, което прави“.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

племенничките на принцеса Даяна
