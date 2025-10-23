Бриджит Бардо опровергава слуховете: Жива съм и съм добре

Бриджит Бардо сложи точка на слуховете за собствената си смърт.

В пост в профила си в X легендарната френска актриса отрича фалшивите новини, че е починала — информация, която се разпространи след публикация на 27-годишния инфлуенсър Акабабе (истинско име Анис Зитуни), впоследствие изтрита от социалните мрежи.

„Не знам кой е идиотът, който е пуснал тази "фалшива новина" за изчезването ми, но да знаете — чувствам се добре и нямам никакво намерение да се покланям за последно. Умният ще разбере“, написа Бардо в сряда, 22 октомври, в съобщение на френски език.

Постът ѝ идва близо седмица след като френският вестник Var-Matin съобщи, че 91-годишната актриса е била приета в болница в Тулон за близо три седмици.

Според Daily Mail, в първоначалната публикация Акабабе твърди, че разполага с „ексклузивна информация“ за смъртта на Бардо.

„Ковчегът ѝ е поръчан в Сен-Пол-дьо-Жара, в департамента Ариеж. Една икона си е отишла, оставяйки след себе си незаличим отпечатък в сърцата на французите“, гласяло изтритото по-късно съобщение.

След реакцията на Бардо, инфлуенсърът не отстъпва от думите си и заявява, че не тя лично управлява акаунта си в X.

„Изтрих ексклузивния си туит за смъртта на Бриджит Бардо. Това не е тя, която пише в профила ѝ. Ще видите, когато AFP официално обяви новината“, пише Акабабе отново на френски.

По-рано Var-Matin съобщава, че Бардо е претърпяла операция в частна болница „като част от лечение на сериозно заболяване“. Източници твърдят, че състоянието ѝ е било „тревожно“, но че тя се е възстановявала добре и е трябвало скоро да бъде изписана, за да се прибере в дома си в Сен Тропе.

На 17 октомври офисът на актрисата потвърждава пред френската агенция AFP, цитирана от Reuters, че операцията е преминала успешно. В изявлението се казва, че Бардо „изказва благодарност на целия медицински и хирургичен екип на частната болница Saint-Jean в Тулон“ и че вече си почива у дома, пише People.