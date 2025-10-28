Джъстин Трюдо отговаря на всички изисквания на Кейти Пери

Романсът между Кейти Пери и Джъстин Трюдо очевидно се задълбочава. След първата си официална поява като двойка на 25 октомври, източник на списание People разкрива, че 41-годишната поп звезда е „поласкана“ от усилията на бившия канадски премиер да прекарва време с нея, докато тя е в разгара на световното си турне „Lifetimes“, което ще продължи до декември.

„Тя е изцяло фокусирана върху турнето, а Джъстин буквално направи всичко, за да бъде до нея — където и да е. Поласкана е. Той показва, че е отдаден и че наистина му пука да прекарва време с нея. Ясно е, че цени връзката им, а същото важи и за Кейти. Тя е в чудесен период от живота си“, казва източникът.

Пери и Трюдо, който е на 53 години, бяха заснети в Париж, където пристигнаха заедно, за да отпразнуват рождения ѝ ден в прочутия кабаре клуб "Crazy Horse Paris".

Двамата за пръв път породиха слухове за връзка през юли, а по-рано този месец бяха забелязани да се целуват на яхта край Санта Барбара.

„Връзката с Джъстин е нещо, което Кейти изобщо не е очаквала, но страшно се забавлява с този неочакван обрат в живота си. Той летя до Париж, за да бъде с нея на рождения ѝ ден — и тя беше очарована“, добавя друг близък до певицата източник.

Вторият източник потвърждава, че и двамата полагат усилия, за да поддържат връзката жива, въпреки натоварените си графици: „Имат интензивни кариери, но винаги намират време един за друг — и имат силна връзка. Кейти не очакваше да се влюби толкова скоро, но Джъстин ѝ пасва напълно — има страхотно чувство за хумор, чаровен е и я уважава.“

Представители на Пери и Трюдо не са коментирали официално.

Новата връзка на Пери идва след раздялата ѝ с актьора Орландо Блум. През юни потвърдиха, че двамата са прекратили годежа си след деветгодишна, често прекъсвана връзка. Трюдо пък се раздели със съпругата си Софи Грегоар през 2023 г. след 18 години брак.