3 зодии триумфират до края на 2025-а

Наближава краят на 2025 година. Всеки очаква декември да бъде прекрасен период. Според западни астролози 3 зодиакални знака ще имат впечатляващ финал на 2025-а. Вижте дали вашата е сред тях.

Зодия Стрелец

Ключови дати

5 ноември – 15 декември: Марс в Стрелец засилва продуктивността и енергията

5 декември: Пълнолуние в Близнаци и Венера в Стрелец – носи на месеца романтика.

Как могат да се проявят тези промени

Кариера: Забавяне на темпото и връщане към стари проекти.

Любов: Бъдете отворени към промени, които може да настъпят около пълнолунието.

Лично развитие: Повече енергия, но и повече напрежение. Внимавайте накъде насочвате тази енергия.

Какво трябва да знае Стрелецът

През 2025 г. Стрелците започнаха нов етап в живота си, след като управляващата им планета Юпитер премина в знака на зодия Рак през лятото. Ретроградният Меркурий в Стрелец между 9 и 20 ноември забавя темпото. Това е добра възможност да се пренасочите и да довършите стари задачи.

Между 5 ноември и 15 декември Марс в Стрелец ще ви даде прилив на енергия и продуктивност. Стрелците ще са сред малкото знаци, които ще се чувстват по-енергични в края на годината. Но Марс може да донесе и конфликти, затова насочвайте силата си в правилните неща и я използвайте за личностно развитие, съветват западни астролози.

Венера също ще се присъедини към това движение и влиза в Стрелец на 1 декември, оставайки така до 25 декември. Декември може да донесе романтика, желание за удоволствия, приятни покупки и внимание към външния вид. В любовта ключова дата е 5 декември, когато е пълнолунието в Близнаци.

