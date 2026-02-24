"Отвратително": Мрачният любовен роман, предизвикващ разгорещен скандал във Франция

Мрачната романтика е навсякъде в момента, от възраждането на готическата естетика в модата до горещите романи, които се разпродават от рафтовете на книжарниците.

Независимо дали става дума за влиянието на "Сряда", корсетните извращения, предоставени от "Брулени хълмове", или просто за вечната любов към мрежестите дрехи, мрачната романтика изглежда като нещо повече от мимолетна тенденция и нещо като културно движение, което обхваща както носталгия, така и бунт във време, когато смелостта може да се почувства като противоотрова на сложността на съвременния живот.

j’ai personnellement signalé ce livre qui promeut le viol sur des enfants/bébés et qui diffuse des pensées pédophiles

j’ai signalé sur Amazon et Pharos et je vous laisse aussi signer cette pétition: https://t.co/tWw7TZKt3a Ce n’est pas une dark romance, c’est illégal https://t.co/7Pz0vCe3yr — alex🧚🏽‍♀️ (@alexcsbc) February 23, 2026

Наблюдава се нарастване на популярността на литературния поджанр, дефиниран от забранени романси и разкази, съсредоточени около трансгресивни взаимоотношения, които се разпръскват между желанието и насилието. Жанрът се радва на бум след COVID благодарение на социалните медии и общността BookTok в TikTok, като много автори се насочват към самостоятелно издаване след успеха на своите дигитални публикации.

Продажбите на книги във Франция се увеличават стремглаво, водени от автори като Сара Ривънс и нейната трилогия "Пленница", която е преведена на десет езика.

Споровете обаче винаги са налице около тези изкривени романси, което кара авторите на мрачни любовни романи често да включват предупреждения в началото на романите си, за да предупредят по-добре читателите за спорните теми в своите художествени произведения. И все пак, едно такова предупреждение не е спряло призивите за бойкот на Corps à coeur ("Тяло до сърце"), мрачният любовен роман на френската авторка Джеси Ориан, която е в центъра на разгорещени спорове във Франция.

Нейният роман, автоматично редактиран и публикуван в Amazon с предупреждение за 18+, се фокусира върху Мелина, "еротична инфлуенсърка с проблемно минало", която получава мистериозен подарък от един от своите последователи. Тя започва обезпокоителна връзка с Архан, "млад самотен баща, който е толкова привлекателен, колкото и подозрителен, отказвайки да се поддаде на нейното очарование".

"Но Мелина винаги получава това, което иска, а Архан ще открие, на свой собствен риск, докъде е готова да стигне, за да го получи."

Онлайн рецензиите бяха остри, като много читатели критикуваха романа заради празничните му шокови тактики, наричайки го отвратителен и обвинявайки Ауриан в тривиализиране на сексуалното насилие и прославяне на педофилията чрез изрични описания на малтретиране на непълнолетни, включително бебета.

"Тази книга е опис на сексуалното насилие, физическото насилие и бруталността, описани с ентусиазма на техническо ръководство", гласи една рецензия, докато друга се обръща директно към авторката: "Вашият подход е изключително нездравословен. Думите, избрани да опишат четиримесечно бебе, са невероятно насилствени и не правят нищо за повишаване на осведомеността."

Друг читател пише: Авторката е майка. Моля, докладвайте книгата ѝ и самоличността ѝ на социалните служби, тъй като не е приемливо да се пише книга, която тривиализира или дори романтизира кръвосмешението."

Стартирана е онлайн петиция, събрала над 17 000 подписа. Петицията призовава за забрана на Corps à coeur, като се посочва, че книгата на Ориан "преминава етична и правна червена линия, която изисква незабавна намеса".

Ориан, 39-годишна "домакиня и майка на три деца" от региона Пеи дьо ла Лоар, заявява в онлайн биографията си, че пише "трилъри и мрачна романтика, която може да граничи с порнографията", добавяйки:

"Моите истории са изградени около неудобни ситуации и чувствителни теми, задълбочавайки се в неща, които предпочитаме да не откриваме. Играя си с табутата на обществото и говоря за неща, които бихме предпочели да премълчим. Искам читателите да се потопят в историята и да започнат да мислят, да заемат позиция и да поставят под въпрос своите убеждения. Затова не се колебая да създавам обезпокоителни и мъчителни сцени."

Тя се защити в социалните медии след бойкота, казвайки:

"Противно на твърденията, направени за уронване на имиджа ми, романът ми включва ясни предупреждения, бележка на автора и изрични предупреждения за провокации още от първите страници."

Въпреки това, описанието на книгата в Amazon не споменава педофилия или изнасилване на непълнолетни.

Към момента на писане на това, Amazon все още не дала изявление и Corps à coeur не е забранена. Книгата остава на пето място в списъка с бестселъри на електронни книги.