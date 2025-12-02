7 бели дрехи, с които да озарите зимния си гардероб

Въпреки че сивото, черното и кафявото са на първо място като цветове за носене през зимата, можете да озарите излъчването си като включите и някои бели акценти в облеклото си.

Ясно е, че през дългите зимни месеци гардеробите ни са по-пълни с тъмни тонове. Цветът сякаш няма място в тоалетите ни през този период и макар елегантните и изискани тъмни цветове да предават изтънченост, все пак те са леко скучни. За щастие, модата се развива и преоткрива, а неписаното правило, че бялото е само за пролет и лято, отдавна е отминало.

Бялото се превръща в най-добрия начин да освежим външния си вид през зимата и е от съществено значение за изграждането на страхотен капсулен гардероб с вечни дрехи.

Ето и 7 бели дрехи, от които се нуждаете в зимния си гардероб, за да озарите излъчването си:

1. Бяла тениска

Започваме с дреха, която може да изглежда очевидна, но е съществен елемент, независимо дали е с къс или дълъг ръкав (все по-често виждаме тоалети, където тези стилове се носят от звездите). Бялата тениска е важна и пасва на всеки тоалет. Тя е удобна, невероятно универсална и придава елегантен вид без усилие. Може да се носи в по-небрежни стилове, с широки дънки и маратонки, или по-изтънчено, ако се комбинира със сако или вталено яке, вталени панталони или кафява велурена миди пола и пуловер, преметнат през рамо.

