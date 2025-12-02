IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ванеса Хъджинс стана майка за втори път

Показа снимка от болницата

02.12.2025 | 22:07 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ванеса Хъджинс стана майка за втори път! Актрисата, която скоро става на 37 г., обяви чрез публикация в социалната мрежа Instagram, че е родила второто си дете. Звездата постна снимка, на която се вижда как лежи в болнично легло.
29-годишният Коул Тъкър, който е татко на бебето, държи ръката ѝ.

"Ами... направих го. Родих още едно бебе!!! Какво диво пътешествие е раждането. Голямо браво на всички майки. Наистина е невероятно какво могат да направят телата ни.", написа Ванеса към кадъра.

Тя и бейзболистът не издават какъв е полът на бебето и какво име носи то. Но двамата събраха много поздравления за щастливата новина.

звезди Ванеса Хъджинс раждане бебе Коул Тъкър
