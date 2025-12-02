IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Дейвид Бекъм сподели какъв родител е

Има 4 деца

02.12.2025 | 03:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дейвид Бекъм разкри, че има "по-мек" родителски стил. Неговият подход е различен от подхода на баща му Тед. Дейвид и Виктория Бекъм имат син Бруклин на 26 г., син Ромео на 23 г., син Круз на 20 г. и дъщеря Харпър на 14 г.

"Различен съм с моите деца - много по-мек съм, отколкото беше моят баща. Но има определени черти, които имам - същите като на баща ми", коментира бившият футболист в подкаста "This Life of Mine".

Какво още разказа той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дейвид Бекъм деца родителство
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem