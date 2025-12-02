Дейвид Бекъм сподели какъв родител е

Дейвид Бекъм разкри, че има "по-мек" родителски стил. Неговият подход е различен от подхода на баща му Тед. Дейвид и Виктория Бекъм имат син Бруклин на 26 г., син Ромео на 23 г., син Круз на 20 г. и дъщеря Харпър на 14 г.

"Различен съм с моите деца - много по-мек съм, отколкото беше моят баща. Но има определени черти, които имам - същите като на баща ми", коментира бившият футболист в подкаста "This Life of Mine".

