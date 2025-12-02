Дженифър Лопес забавлява гостите на милиардерска сватба в Индия

Дженифър Лопес направи сватбата на двама влюбени още по-незабравимо преживяване, появявайки се на сцената за изпълнението на някои от най-големите си хитове.

Певицата е зарадвала гостите по време на празненството в Удайпур на фармацевтичната наследница Нетра Мантена и технологичния предприемач от Ню Йорк Вамси Гадираджу.

Булката е дъщеря на Рама Раджу Мантена, живеещ в Орландо председател и главен изпълнителен директор на Ingenus Pharmaceuticals, докато съпругът ѝ е съосновател и главен технологичен директор на Superorder, софтуерна платформа, базирана в САЩ.

Във видеа от бляскавата тридневна церемония, която се е провела между 21 и 23 ноември, 56-годишната Джей Ло може да бъде видяна в няколко тоалета, включително златно боди, украсено с бижута, и черен костюм, докато изпълнява част от хитовете си, включително Save Me Tonight и Get Right.

След наелектризиращото си изпълнение, Лопес е направила специален тост с шампанско в чест на младоженците, казвайки на гостите „Нека тези фамилии бъдат обединени на този прекрасен ден и нека Бог благослови всеки от нас“.

Според Times of India, звезди от Боливуд, сред които Ранвир Синх, Шахид Капур, Крити Санон, Варун Дхаван и Джанви Капур също са имали специални изпълнения по време на церемонията.

Източник: Tialoto.bg