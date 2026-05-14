Деми Мур и Джейн Фонда обраха овациите в Кан

Филмовият фестивал в Кан винаги е било едно от събитията в развлекателната индустрия, което привлича най-голямо внимание. Въпреки че не се провежда в меката на киното, Лос Анджелис, то безспорно има с какво да се похвали. Давайки началото на пролетния награден сезон, фестивалът в Кан често се смята и за един от предвестниците на бъдещите носители на "Оскар". Заедно с фестивала във Венеция, той е и мястото, където звездите представят най-добрите си тоалети на червения килим.

На 12 май, вторник, беше даден официален старт на филмовия фестивал в Кан, а звездното присъствие определено беше на ниво. Тазгодишното жури, което ще определи носителя на престижната награда "Златна палма", включва имена като Деми Мур, Клои Джао, Рут Нега, Стелан Скарсгард, Парк Чан-ук и други.

Преди обаче да бъде обявен победителят сред 22 филмови претендента, червения килим в Кан посрещна своите холивудски гости, които се надпреварваха за титлата "Най-добре облечена звезда". Деми Мур поведе парада на красотата, следвана от колежката си Джейн Фонда и завръщането на Джеймс Франко след години на обвинения в сексуален тормоз.

По време на престоя си на червения килим, Фонда и Мур заложиха на впечатляващи визии, съчетаващи класически блясък и модерна елегантност. Усмивките, харизмата и безупречният им стил предизвикаха бурни аплодисменти и вълна от реакции в социалните мрежи.

Деми Мур трилогия

Още с кацането си във Франция Деми Мур загатна, че тази година ще се възползва напълно от централната си роля в Кан и ще покаже пълния си моден потенциал.

Преди разпъването на червения килим носителката на "Оскар" прикова вниманието на френската Ривиера, отивайки на вечеря, облечена в Gucci от глава до пети. Тоалетът й се състоеше от кремаво яке с висока яка от колекцията Pre-Fall 2026, под което се виждаше бяла тениска, комбинирана с черни панталони. Актрисата допълни визията с няколко аксесоара, също дело на Gucci, включително чанта, черни токчета и слънчеви очила.

След по-ежедневната визия вечерта, Деми Мур показа елегантен стил на фотосесия преди началото на филмовия фестивал. Тя присъства на специално събитие само за членовете на журито, на което носеше привлекателна пролетна рокля на цветни точки от Jacquemus.

Извадена директно от колекцията есен/зима 2026, роклята включва забавен цветен принт на точки и помпони, които се извисяваха от нея като клонки. Точно както бе показана на подиума по-рано тази година, Деми Мур носеше тоалета с чанта Valerie в същия мотив.

