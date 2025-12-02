IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Лора Караджова роди третото си дете!

То е момче

02.12.2025 | 13:16 ч. 12
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Лора Караджова стана майка за трети път!

43-годишната българска певица сподели щастливата новина в профила си в социалната мрежа Instagram.

Звездата публикува в профила си снимка с бебето. Вижда се, че то е увито в синьо и така става ясно, че е момче. Лора е прикрила лицето му с емотикон.
Тя съобщава, че детето носи името Никола.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола! Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш. И не много да ревеш!", написа тя като текст към кадъра.

Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Лора Караджова раждане бебе момче
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem