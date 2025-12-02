Лора Караджова роди третото си дете!

Лора Караджова стана майка за трети път!

43-годишната българска певица сподели щастливата новина в профила си в социалната мрежа Instagram.

Звездата публикува в профила си снимка с бебето. Вижда се, че то е увито в синьо и така става ясно, че е момче. Лора е прикрила лицето му с емотикон.

Тя съобщава, че детето носи името Никола.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола! Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш. И не много да ревеш!", написа тя като текст към кадъра.

