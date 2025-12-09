IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 97

Шер празнува 80 г. и вдига сватба през 2026 г.

Певицата се носи на крилете на любовта с младо гадже

09.12.2025 | 19:00 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Шер стана поредното доказателство, че човек може да открие щастието и любовта, дори на стари години! Преди дни източник съобщи, че 79-годишната певица планира да се омъжи за 39-годишния си приятел Александър Едуардс през 2026 г. И то не кога да е, а на специален ден. Сватбата би следвало да бъде на 20-ти май, когато Шер ще празнува юбилей и ще навърши 80 г.

"На Шер не ѝ пука за тяхната 40-годишна разлика във възрастта, а и двамата са готови да се отдадат един на друг. Тя вижда предстоящото си празненство за навършването на 80 г. като перфектното време тя и Александър да направят нещата официални", коментира източник на "Mirror".

Още за отношенията и плановете четете в teenproblem.net
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Шер Александър Едуардс рожден ден сватба двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem