Шер празнува 80 г. и вдига сватба през 2026 г.

Шер стана поредното доказателство, че човек може да открие щастието и любовта, дори на стари години! Преди дни източник съобщи, че 79-годишната певица планира да се омъжи за 39-годишния си приятел Александър Едуардс през 2026 г. И то не кога да е, а на специален ден. Сватбата би следвало да бъде на 20-ти май, когато Шер ще празнува юбилей и ще навърши 80 г.

"На Шер не ѝ пука за тяхната 40-годишна разлика във възрастта, а и двамата са готови да се отдадат един на друг. Тя вижда предстоящото си празненство за навършването на 80 г. като перфектното време тя и Александър да направят нещата официални", коментира източник на "Mirror".

