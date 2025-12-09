IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които винаги се изкарват жертви

Трябва да внимавате с тях

09.12.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: iStock/Kristina Kokhanova

Някои хора могат да ви накарат да повярвате, че нещо несправедливо им се е случило. Те все се изкарват жертви, дори когато това изобщо не е така. Понякога контролират нещата и нищо фатално не им се е случило, но преиграват. Вижте кои са те, според "Times Of India".

Рак

Раците са емоционални и чувствителни зодии, които измислят много идеи, планове и лесно могат да ви заблудят. Те ще се разпаднат пред вас, ще се насълзят, ще ви обвиняват, че никога не ги търсите и не им се обаждате - макар сами да са игнорирали съобщенията ви. Сантименталните им и прочувствени истории могат да ви накарат да се чувствате виновни, без да имате никаква вина.

Везни

Толкова дипломатични, спокойни и сладкодумни зодии са, че ще ви накарат да се съмнявате във вашата версия на това, което се е случило. Ще въздишат, ще анализрат нещата и ще дават доводи, ще са мили и така ще водят събитията, ситуацията ще стане в тяхна полза. Ще се правят на жертва, без прекалено драматизирани - за да спасят себе си и да не поемат вината самите те.

