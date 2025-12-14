"Властелинът на пръстените" се завръща на големия екран

Беше пуснат нов трейлър, който обявява завръщането на култовата трилогия „Властелинът на пръстените“ в кината по повод 25 години от премиерата ѝ, съобщава уебсайтът „Joe“. Филмите, създадени по произведенията на Дж. Р. Р. Толкин, отново ще бъдат прожектирани на голям екран с разпространител Fathom Entertainment.

С трейлъра организаторите подгряват феновете за възможността да преживеят отново пълната магия на Средната земя в разширените версии на трите филма - общо около 11 часа и половина епично кино.

Към момента са обявени само датите за прожекциите в САЩ - между 16 и 19 януари, както и от 23 до 25 януари. Изданието „Емпайър“ отбелязва, че би било изненадващо, ако трилогията не се появи и в британските кина като част от юбилейните чествания.

„Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена“ излезе във Великобритания на 10 декември 2001 г., с което постави началото на една от най-емблематичните кино саги в историята.