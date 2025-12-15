Кои са печелившите в играта Бъди LIVE с Dnes.bg "Аватар: Огън и пепел"

Приключи играта на "Форум филм" и Dnes.bg, която даде възможност на няколко наши читатели да спечелят страхотни награди с филма "Аватар: Огън и пепел".

А щастливците са:

Антон Кирилов спечели двоен кинобилет за филма



Валя Иванова ще се радва на оригинална раница от филма



Радко Русев получава брандирана тениска от филма

Организаторите на играта ще се свържат с печелившите, за да уточнят как да получат своите награди.

Благодарим на стотиците участници за интереса, очаквайте и следващите ни игри.

В "Аватар: Огън и пепел"Джеймс Камерън ни кани на дългоочакваното продължение на свръхуспешния филм и ще ни отведе в нови, неизследвани територии – към сблъсък, в който е заложено бъдещето на величествения свят.

Повече от десет години след началото на историята, Джейк Съли (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) продължават да се борят за оцеляването на своето семейство в свят, който става все по-разделен. След събитията в "Аватар: Природата на водата", загубата на техния син Нетеям оставя дълбоки следи – както върху тях самите, така и върху отношенията в клана. Когато на Пандора се появява нова, непозната заплаха – огнени На‘ви, водени от мистериозната и безкомпромисна Варанг – Джейк, Нейтири и децата им са изправени пред изпитание, което ще постави на карта не само личната им съдба, но и тази на Пандора.

Изпепеляващото киноизживяване "Аватар: Огън и пепел" е в кината от 19 декември на 3D, HFR и IMAX 3D – дублиран и субтитриран.