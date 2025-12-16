"Иванов" по Чехов е най-новото заглавие на столичния театър "Възраждане"

"Иванов" по Чехов е най-новото заглавие в афиша на столичния театър "Възраждане". Премиерата беше пред пълна зала на 11 декември.

"Цялото действие се развива на тенис корт, което е супер странно и колеги, които гледаха премиерата казаха, че скептично са дошли на представлението", сподели актьорът Анатоли Лазаров в студиото на "България сутрин".

Кортът е метафора за победения човек.

"Те това са правили в огромните имения - игрище за крикет, игри, с които да минава времето, скуката, безсмислието на техния живот", каза актьорът.

Анатоли Лазаров е категоричен, че фамилията носи обезличава, а по-скоро средата, в която човек съществува.

Той изпълнява половината роля на Иванов.

"Аз съм мрачният Иванов, появявам се в момента, в който надеждата е тотално изгубена. В последните 2 действия, когато трябва толкова много да е отчаян този герой, че да стигне до самоубийство накрая. Не е лесно като не вървиш пътя от началото", сподели актьорът.

На Никола Мутафов е поверена друга от главните роли.

"Хората, които се занимават с Чехов твърдят, че е алтернативна версия на Иванов. Имат сходна съдба - останал е без нищо, жена му е починала, без любов, свои средства, хрантутник, муфтаджия", описа героя си Мутафов.

Режисьор на постановката "Иванов" е режисьора Стилиян Петров.