Кайли Дженър и Тимъти Шаламе се показаха заедно в Instagram?

Двойка са от април 2023 г-

17.12.2025 | 20:16 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе са се появявали заедно на събития, демонстрирали са топли чувства пред камери, дори са се обличали в тон.

Но не говорят за връзката си пред медиите и не публикуват общи снимки. Поне до преди няколко дни бе така.

Сега феновете са убедени, че риалити звездата е показала актьора в профила си в Instagram. Кайли постна серия кадри, на които е по дълга червена латексова рокля. Тя е с гол гръб и звездата показва своите секси извивки.

На третата снимка се вижда как тя държи мъжка ръка. И последователите ѝ са сигурни, че това е ръката на Тимъти.

"Имаме ръка", "О, Боже, това ръката на Тими ли е?", гласят част от коментарите.

Още за двойката и кадрите вижте в teenproblem.net

