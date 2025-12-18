Тенденции при маникюрите за Коледа

Коледа почти е тук! Другият четвъртък ще я отпразнуваме, а навярно вече коледното настроение отдавна ни е завладяло. Ако искаме да изпипаме последни детайли по визията си за празниците и да сме в тон с украсата навсякъде, време е да помислим за коледния маникюр. Кои са хитовете при него сега? Ето отговорите на "Vogue Scandinavia" и "Real Simple".

Подаръчни панделки

Маникюрите с панделки завладяха света на красотата още в началото на декември. Остават актуални и за Коледа. Достатъчно е да използвате безцветен или светъл лак за основа. И по ноктите да изрисувате тънки, бляскави панделки, каквито се слагат на подаръци и някои сладкиши. Може те да са червени или розови.

Захарно бастунче

Още една истинска класика в жанра! Захарният бастун на райе в червено и бяло е символ на празниците, задължително лакомство за всички. И вдъхновява маникюрите. Може да нарисувате традиционното бастунче по ноктите. Или пък просто да си направите раирани нокти в бяло и червено - сега раираните маникюри са голям хит.

Бляскави гирлянди

Перфектна възможност да съчетаете коледните символи с тенденциите! Лъскавите, хромирани и блестящи нокти са модерни вече от 3-4 години насам. А по празници те стоят най-подходящо - правят ви официални, елегантни, създават празнично настроение. Може да изрисувате по ноктите бляскави гирлянди в златисто, зелено, лилаво, синьо, розово, сребристо.

