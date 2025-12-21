IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да изберете коледен подарък в последния момент?

Идеите, които ще ви помогнат

21.12.2025 | 15:55 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Големият ден е почти тук, а вие все още не сте намерили перфектния подарък? Дишайте спокойно. Всички сме били в тази ситуация. Забравете за трескавото тичане до мола – ето пет страхотни идеи, които да направят Коледата на вашия любим човек вълшебна. 

Луксозен спа комплект 

Превърнете дома си в убежище на спокойствието след празничната суматоха. Пропуснете обикновения комплект за баня и създайте свой собствен. Вземете красива плетена кошница или елегантен керамичен поднос от магазин за домашни потреби.

Сложете в него луксозна свещ (с аромат на ванилия или бор); разкошно одеяло; висококачествена маска за лице; ароматно масло за вана и чорапи, създаващи ви уют. Добавете и ваучер за масаж. Това е лично, разглезващо и показва, че сте вложили искрена мисъл в подарък на любимия.

Абонаментна кутия

Подарък, който пристига сега и продължава да радва месеци наред, е „пълна победа“. Много дигитални абонаментни услуги предлагат незабавни, красиви електронни подаръчни сертификати, които можете да разпечатате или изпратите по имейл в коледната сутрин. Помислете за нещо от сорта на „Кафе на месеца“; селекция книги от независима книжарница или членство в стрийминг услуга за любимите нишови документални филми или фитнес класове.

