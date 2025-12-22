IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За Коледа: Меган и Хари показаха порасналите си деца

Удивиха със снимка

22.12.2025 | 19:30 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Принц Хари и Меган Маркъл официално са в коледно настроение! В края на миналата седмица 44-годишната бивша актриса сподели в профила си в Instagram семейна снимка, чрез която да пожелае весели празници на последователите си.

Изглежда така, сякаш кадърът е направен през лятото.

Хари и Меган позират с дъщеря си Лилибет-Даяна на 4 г. и сина си Арчи на 6 г. на дървено мостче в парк. Маркъл е по дълга бяла рокля и държи ръчичките на Лили, която пък е по синя рокля и бели чорапки. Принц Хари пък е по бяла риза и дънки, като гушка Арчи, който е с бяла блуза.

И двете деца са наследили рижавата коса на баща си.

"Весели празници. От нашето семейство за вашето", гласи текстът към снимката.

