За Коледа: Меган и Хари показаха порасналите си деца

Принц Хари и Меган Маркъл официално са в коледно настроение! В края на миналата седмица 44-годишната бивша актриса сподели в профила си в Instagram семейна снимка, чрез която да пожелае весели празници на последователите си.

Изглежда така, сякаш кадърът е направен през лятото.

Хари и Меган позират с дъщеря си Лилибет-Даяна на 4 г. и сина си Арчи на 6 г. на дървено мостче в парк. Маркъл е по дълга бяла рокля и държи ръчичките на Лили, която пък е по синя рокля и бели чорапки. Принц Хари пък е по бяла риза и дънки, като гушка Арчи, който е с бяла блуза.

И двете деца са наследили рижавата коса на баща си.

"Весели празници. От нашето семейство за вашето", гласи текстът към снимката.

