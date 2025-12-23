IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как Брад Пит отпразнува своя 62-и рожден ден?

Бил е с любимата си

23.12.2025
Снимка: Getty Images

Брад Пит е отпразнувал скромно и тихо своя 62-и рожден ден. Той е бил в компанията на приятелката си Инес де Рамон.

Актьорът навърши 62 години на 18-и декември, а дизайнерката на бижута стана на 33 г. на 19-и декември. Брад е празнувал със своята любима и малка група приятели.

“Брад обича да е сдържан тези дни, така че няма да има преувеличено екстравагантно и Джей Ло тип парти с костюми и пететажни торти", издаде източник на "Daily Mail" преди дни.

Още за влюбените четете в teenproblem.net

